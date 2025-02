Notruf oder Fehlalarm? Experte klärt auf zum Tag des Notrufs

Herr Wolf, Sie leiten die Integrierte Leitstelle Donau-Iller, die auch für das Unterallgäu zuständig ist. In welchen Fällen sollte man dort unter der Notrufnummer 112 anrufen?

REINER WOLF: Europaweit können Sie über die einheitliche Notrufnummer 112 rund um die Uhr die Feuerwehr und den Rettungsdienst anfordern. In Bayern verbindet Sie der Notruf 112 mit der örtlichen Integrierten Leitstelle – aus allen Telefonnetzen vorwahl- und gebührenfrei. Wählen Sie die 112 bei Unfällen, bei Bränden oder wenn sich jemand in einer akuten, potenziell sogar lebensbedrohlichen Notlage befindet. Zum Beispiel bei schweren Verletzungen oder stärksten Schmerzen, Verbrühungen und starken Verbrennungen, bei Bewusstlosigkeit, allergischen Reaktionen bis zum Schock, akuter Atemnot etwa bei einem Asthmaanfall, Symptomen, die auf einen Schlaganfall hindeuten können, zum Beispiel akuten Lähmungen, Seh- oder plötzlich eintretende Sprechstörungen, Anzeichen eines Herzinfarkts, zum Beispiel plötzlich eintretend starke Brustenge, kalter Schweiß, akute Atemnot. Insbesondere bei bekannten Erkrankungen sollte unverzüglich gehandelt werden.

