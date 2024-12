Wassergebühren in Memmingen steigen

Die Verbrauchsgebühren für Wasser werden zum 1. Januar 2025 in Memmingen steigen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat nahezu einstimmig gefasst. Als Grund nannte der Leiter der Stadtwerke, Marcus Geske, unter anderem die gestiegene Wasserverlustrate in den vergangenen Jahren. Aktuell seien es über acht Prozent, Ziel sei eigentlich ein Verlust zwischen vier und fünf Prozent. Um die Qualität der Wasserversorgung aufrechtzuerhalten, seien künftig verstärkte Unterhaltsmaßnahmen notwendig. Aus diesem Grund habe man eine Steigerung bei den Materialkosten in Höhe von 500.000 Euro für die Jahre 2025 bis 2028 angesetzt.

Johannes Schlecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wassergebühr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis