Das ist am Wochenende beim Weihnachtsmarkt in Markt Rettenbach geboten

Menschen tragen wieder Handschuhe und Mützen, Supermärkte haben wieder Glühwein und Lebkuchen im Sortiment, erste Geschenke werden bestellt. Das kann nur eines bedeuten: Die Weihnachtszeit rückt näher. Und damit auch die Weihnachtsmarkt-Saison.

Gleich drei Orte im Allgäu eröffnen in diesem Jahr die gemütlichste Saison des Jahres: Wiggensbach im Oberallgäu, Schloss Kronburg im Unterallgäu - und Markt Rettenbach, ebenfalls im Unterallgäu. Zum vierten Mal findet dort "der kleine feine Weihnachtsmarkt", wie er offiziell heißt, statt. Die wichtigsten Informationen zur Veranstaltung lesen Sie hier.

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt in Markt Rettenbach auf einen Blick

Name: Kleiner feiner Weihnachtsmarkt

Ort: Ottobeurer Straße 50, 87733 Markt Rettenbach

Termin: 15.11. bis 16.11.2024

Umfang: kleiner Markt mit Ständen, Essen und Trinken

Wann und wo findet der Weihnachtsmarkt in Markt Rettenbach statt?

Der kleine feine Weihnachtsmarkt in Markt Rettenbach hat am Freitag, 15. November und Samstag, 16. November an beiden Tagen von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Er findet auf dem Gelände der Firma Rampf GmbH statt, der Eintritt ist frei.

Was ist beim Weihnachtsmarkt in Markt Rettenbach geboten?

Auch in diesem Jahr gibt es auf dem kleinen feinen Weihnachtsmarkt in Markt Rettenbach rund 20 Stände von regionalen Ausstellern. Die Gastronomen und Händler bieten neben Speisen und Getränken unter anderem handgefertigte Dekorationsgegenstände, Kerzen, Bilder, Schmuck, Weihnachtskarten, Filztaschen, Holz- und Keramikwerkstücke und Räucherwerk an.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt in Markt Rettenbach - und wo kann ich parken?

Das Firmengelände, auf dem der kleine feine Weihnachtsmarkt stattfindet, liegt direkt an der Bundesstraße, die Markt Rettenbach mit Ottobeuren verbindet. Die Veranstaltung ist daher gut mit dem Auto zu erreichen, Parkplätze gibt es vor Ort.

Der Weihnachtsmarkt ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Mit den Buslinien 77 (Sontheim - Obergünzburg) und 951 (Ottobeuren - Mindelheim) können Besucher beispielsweise an der Haltestelle Marktplatz aussteigen. Von dort sind es etwa 10 Minuten zu Fuß.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.