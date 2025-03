Senior schlägt am Memminger Weinmarkt auf Auto ein

Drei Männer sind sich am Sonntag am Memminger Weinmarkt in die Haare gekommen. Wie die Polizei mitteilt, standen nach der Auseinandersetzung gleich mehrere Anzeigen zu Buche.

Gegen 17 Uhr standen demnach zwei Männer, 72 und 55 Jahre alt, mit ihren Frauen am Eiscafé Venezia im verkehrsberuhigten Bereich der Memminger Innenstadt auf der Straße. Ein 32-Jähriger fuhr derweil mit seinem Auto ebendie Straße entlang, wollte an den vier Passanten vorbeifahren und hupte.

Streit am Weinmarkt Memmingen entbrennt - Schaden am Auto

Daraufhin ging der 72-Jährige zuur Beifahrerseite des Autos und schlug mit der Faust auf das Auto. Dabei entstand eine Delle. Der 32-Jährige und sein Beifahrer stiegen daraufhin aus. Der 72-Jährige schubste den Autofahrer laut Polizei gegen den Wagen und beleidigte ihn mehrfach. Der 55-Jährige soll zudem eine Kopfnuss angedeutet haben.

Die Polizei Memmingen ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung, Sachbeschädigung, Nötigung und Beleidigung.