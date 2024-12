Sicherheitsdienst gegen Müllsünder in Memmingen: Wie viele Anzeigen gab es?

„Es ist wirklich eine Katastrophe, wie es da vor allem am Wochenende aussieht.“ „Jeden Tag liegen dort tütenweise Sachen mit Hausmüll. Das zieht ja die Ratten an. Es ist wirklich traurig, wie die Leute das einfach so hinschmeißen.“ Mit eindringlichen Sätzen wie diesen hatten kürzlich Stadtratsmitglieder in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses auf die aktuelle Müllsituation vor Wertstoffcontainern im Stadtgebiet aufmerksam gemacht.

Johannes Schlecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertstoffinsel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis