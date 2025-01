Nach Brand: Wie geht es für Geflüchtete weiter?

In Ottobeuren ist am Freitag eine Unterkunft für Asylbewerber abgebrannt. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern weiter an, so Magdalena Buchmiller, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion.

