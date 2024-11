In diesem Wohngebiet in Memmingen soll das Bauen einfacher werden

Wie kann man den steigenden Bedarf an Wohnraum decken, ohne Flächen im Außenbereich zu versiegeln? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Stadt Memmingen aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts schon seit einiger Zeit. Ein möglicher Weg ist dabei die sogenannte Nachverdichtung bereits bestehender Wohngebiete. Um auszuloten, wo es Potenzial dafür gibt, hat das Stadtplanungsamt einige ältere Bebauungspläne genauer unter die Lupe genommen, die noch immer rechtskräftig sind. In der jüngsten Sitzung rückte dessen Leiter Uwe Weißfloch das Gebiet zwischen der Bahnlinie und der Berliner Freiheit im Memminger Westen in den Fokus.

Johannes Schlecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohngebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis