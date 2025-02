Wie lockt man Startups nach Memmingen?

Im Oktober haben Sie zum Richtfest für den GreenTech Hub eine ehrgeizige Vision beschrieben: Er soll zu einem in Süddeutschland – und später weit darüber hinaus – führenden Zentrum für Startups, Innovationen und grüne Technologie werden. Wo stehen Sie aktuell?

CORINNA TAPPE: Der Green Tech Hub, insbesondere unser neues Gebäude, wird am 17. Juli feierlich eröffnet. Aber es passiert auch jetzt schon viel hinter den Kulissen: Unser Ziel ist es ja, mittelständische Firmen und innovative Startups zusammenzubringen. Erste gemeinsame Projekte und Veranstaltungen laufen bereits und zeigen, wie viel Potenzial in dieser Zusammenarbeit steckt.

