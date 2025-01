Vandalismus auf Friedhöfen in Memmingen und im Unterallgäu ist keine Seltenheit

Friedhöfe gelten als besonders sensible Orte. Dennoch werden auch sie immer wieder Ziel von Vandalismus. So hatte es vor Kurzem auf dem alten Friedhof in Benningen wiederholt Fälle von mutwilliger Zerstörung an Grabstätten gegeben. Das hatte Bürgermeister Martin Osterrieder dazu veranlasst, sich im örtlichen Mitteilungsblatt direkt an die Bürgerinnen und Bürger zu wenden. Blumen und Dekorationen seien zerstört sowie Anlagen beschädigt worden.

Johannes Schlecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Unterallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis