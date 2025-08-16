Flughafen Memmingen: Spanier darf nicht heimfliegen, weil er zu betrunken ist

Eigentlich wollte der 62-jährige Spanier nur seine Heimreise in sein Heimatland antreten. Doch als der den Flieger nach Alicante in Spanien besteigen will, hat das Flughafenpersonal vom Allgäu Airport etwas dagegen.

Zu viel Alkohol: Mann darf Heimreise vom Flughafen Memmingen aus nicht antreten

„Das Problem war nur seine starke Alkoholisierung“, heißt es seitens der Polizei zu dem Vorfall. Aus diesem Grund hat das Flughafenpersonal vom Flughafen Memmingen den Mann von seinem Heimflug ausgeschlossen.

Der Spanier wollte das nicht einsehen. Er reagierte laut Polizei aufbrausend. Deshalb mussten die Beamten den 62-Jährigen obendrein noch in Gewahrsam nehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille.

Vorfall in Hostel am Allgäu Airport

In einem Hostel am Flughafen Memmingen kam es am vergangenen Dienstag (12.8.2026) zudem zu einem nächtlichen Vorfall. In einem Zimmer wurde der Feuermelder laut Polizei gewaltsam aus der Wand gerissen. Wer war für das Chaos im Hostel verantwortlich?

Hauptreisezeit am Allgäu Airport: Das empfehlen die Flughafen-Betreiber

Aktuell stehen den Reisenden rund 5.200 ausgewiesene Parkplätze auf elf verschiedenen Flächen zur Verfügung. Alternativ rät der Airport zu einer Anreise mit Bahn oder Bus.

Allein in den Ferienwochen erwarten die Betreiber des Flughafens Memmingen rund 540.000 Fluggäste. Der Sommerflugplan 2025 am Allgäu Airport umfasst mehr als 60 Ziele - darunter zahlreiche Städteverbindungen, klassische Urlaubsdestinationen und Pauschalreisen.

Lesen Sie auch: Frust am Flughafen Memmingen - drohen Flugausfälle bei Ryanair?

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de