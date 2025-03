Formel 1: Großer Preis von Australien in Melbourne – Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Große Preis von Australien ist traditionell eines der ersten Rennen, das in der jeweiligen Formel 1-Saison gefahren wird. Dieses Jahr findet im australischen Melbourne sogar der Saisonauftakt statt. Im Terminplan der Formel 1 steht der Große Preis von Australien zum ersten Mal seit 2020 also wieder an erster Stelle. Die Zahl der Rennen bleibt mit 24 gleich, doch die Reihenfolge der Austragungsorte wurde angepasst. 2024 mussten wegen des islamischen Fastenmonats Ramadan einige ungewohnte Terminierungen vorgenommen werden, die dieses Jahr nicht notwendig sind.

Es gibt diesmal einige Änderungen für den Rennzirkus gegenüber dem Vorjahr:

Der Extrapunkt für die schnellste Rennrunde wurde abgeschafft.

Außerdem gibt es strengere Vorschriften für die Flexibilität der Heckflügel.

Nur zwei Teams (McLaren und Aston Martin) behalten ihre Fahrerpaarungen bei. Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari, während Andrea Kimi Antonelli bei Mercedes debütiert.

Auch in dieser Saison wird es keinen Grand Prix in Deutschland geben. Aber dafür erscheint aus deutscher Sicht ein anderer Lichtschimmer am Horizont: Audi wird ab der Saison 2026 offiziell in die Formel 1 einsteigen. Das Team wird das bisherige Sauber-Team übernehmen und unter dem Namen Audi antreten. Die Power-Unit wird in Neuburg entwickelt, während das Chassis weiterhin im schweizerischen Hinwil entsteht. Audi hat große Ziele und plant, bis 2030 um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Nico Hülkenberg wechselt von Haas zu Sauber. Hülkenberg ist 2025 der einzige deutsche Fahrer in der Formel 1, aber manche Auguren denken schon über einen möglichen Aufstieg des 20-jährigen Hamburgers Tim Tramnitz in die Königsklasse nach. Im Moment träumt er seinen Traum noch als Red-Bull-Junior in der Formel 3.

Zu welchem Termin findet der Große Preis von Australien statt? Welche Strecke fahren die Formel 1-Piloten in Melbourne? Alle Infos rund um die Formel 1 auf dem Kontinent unserer Gegenfüßler gibt es hier.

Zeitplan beim Australien-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Melbourne

Mit dem Australien-GP 2025 kehrt nicht nur das eigentliche Rennen, sondern auch Qualifying/Training zum gewohnten Zeitplan zurück. In Melbourne geht das erste freie Training am Freitag um 12.30 Uhr Ortszeit über die Bühne. Da Melbourne zehn Stunden vor unserer Zeitzone liegt, beginnt das Training für uns in Europa um 2.30 Uhr in der Nacht. Deshalb könnte es manchen europäischen Fans etwas schwerfallen, die Live-Übertragungen der Formel 1 in Australien auf Sky bei wachem Verstand mitzubekommen. Allerdings kann man in solchen Fällen auf die Wiederholung der Übertragung setzen. Auch die wird vom Sky angeboten. Um auf den Anbieter zugreifen zu können, benötigt man allerdings ein Abo. Die bisherige Partnerschaft mit RTL wird auch in der Saison 2025 fortgesetzt. Der Sender bringt sieben der Rennen im Free-TV, aber Melbourne zählt nicht dazu.

Das sind die Termine beim Australien-GP 2025 mitsamt den Uhrzeiten in mitteleuropäischer Zeit:

Freitag, 14. März 2025: 1. Training, 2.30 - 3.30 Uhr (Ortszeit: 12.30 - 13.30 Uhr)

Freitag, 14. März 2025: 2. Training, 6 - 7 Uhr (Ortszeit: 16.00 - 17 Uhr)

Samstag, 15. März 2025: 3. Training, 2.30 - 3.30 Uhr (Ortszeit: 12.30 - 13.30 Uhr)

Samstag, 15. März 2025: Qualifying, 6 - 7 Uhr (Ortszeit: 16.00 - 17.00 Uhr)

Sonntag, 16. März 2025: Rennen, 5 Uhr (Ortszeit: 15 Uhr)

Der Große Preis von Australien 2025: Die wichtigsten Infos zur Strecke in Melbourne

Der Große Preis von Australien ist eine traditionsreiche Veranstaltung im Formel-1-Kalender. Ursprünglich in Adelaide beheimatet, zog das Rennen 1996 nach Melbourne um. Auf dem reizvollen Albert Park Circuit legen die Fahrer 58 Runden zurück und überwinden dabei eine Strecke von über 307 Kilometern. Diese spannende Kulisse war bis zur Covid-19-Pandemie ein fester Bestandteil des Rennkalenders. Im Jahr 2020 wurde das Rennen jedoch abrupt abgesagt, nur zwei Stunden vor Beginn des ersten Trainings. Die Freude war groß, als die Rennen 2022 endlich zurückkehrten und Melbourne wieder seinen Platz im Kalender einnahm.

Der Albert Park Circuit ist bekannt für einige unvergessliche Momente. Ein besonders bemerkenswerter Vorfall ereignete sich 2008, als von den 22 gestarteten Fahrzeugen nur sechs das Ziel erreichten. Diese ungewöhnlich hohe Ausfallrate war auf die Abschaffung der Traktionskontrolle zurückzuführen, was zu zahlreichen Crashs führte.

Das sind die wichtigsten Fakten rund um die Strecke beim GP von Australien:

Länge: 5,278 Kilometer

Renndistanz: 307,574 Kilometer

Eröffnung: 1996

Runden: 58

Kurven: 14

Rundenrekord: 1:19,813 min, Charles Leclerc, Ferrari (2024)