Formel 1: Großer Preis der Emilia-Romagna 2025 in Imola – Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Große Preis der Emilia-Romagna in Imola findet sich auch 2025 wieder im Terminplan der Formel 1. Es steht dort traditionell an siebter Stelle. Die Zahl der Rennen bleibt gleich, doch die Reihenfolge der 24 Austragungsorte wurde teilweise geändert. 2024 mussten wegen des islamischen Fastenmonats Ramadan einige ungewohnte Terminierungen vorgenommen werden, die dieses Jahr wegen anders gemischter Karten nicht notwendig sind.

Für die Formel-1-Saison 2025 gibt es einige bedeutende Änderungen: Lewis Hamilton hat Mercedes verlassen und fährt nun für Ferrari, während Andrea Kimi Antonelli sein Debüt bei Mercedes gibt. Nur McLaren und Aston Martin behalten ihre bisherigen Fahrerpaarungen bei. Zudem wurden strengere Vorschriften für die Flexibilität der Heckflügel eingeführt. Schließlich wurde der Extrapunkt für die schnellste Rennrunde abgeschafft.

In Deutschland findet auch in dieser Saison kein Formel-1-Grand-Prix statt. Dennoch gibt es positive Aussichten für Motorsportfans: Ab 2026 steigt Audi als neuer Akteur in die Königsklasse ein. Das Unternehmen plant, das Sauber-Team zu übernehmen und fortan unter eigenem Namen anzutreten. Während die Motoren in Neuburg entwickelt werden, bleibt die Chassis-Produktion in Hinwil, Schweiz.

2025 ist Nico Hülkenberg die einzige deutsche Hoffnung in der Formel 1, nachdem er von Haas zu Sauber gewechselt ist. Er hat in der bisherigen Formel-1-Saison 2025 gemischte Ergebnisse erzielt. Sein Team, das sich in einer Übergangsphase befindet, bevor es dann, wie erwähnt, 2026 als Audi-Werksteam an den Start geht. Im Qualifying zum Großen Preis von China erreichte Hülkenberg Platz 12, was für Sauber eine solide Ausgangsposition darstellt. Dennoch ärgerte er sich, da ihm nur wenige Hundertstelsekunden für den Einzug in Q3 fehlten.

Die deutschen Blicke richten sich unter anderem auch auf Tim Tramnitz, einen jungen deutschen Fahrer aus Hamburg, der möglicherweise den Sprung in die Formel 1 schaffen könnte. Der 20-Jährige fährt derzeit in der Formel 3 für das Red-Bull-Junior-Team und arbeitet daran, seinen Traum vom motorsportlichen Oberhaus zu verwirklichen.

Zeitplan beim Emilia-Romagna-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Imola

Der Pay-TV-Sender Sky übernimmt die Übertragung der Formel-1-Saison 2025. Alle Rennen inklusive Training und Qualifying werden dort in voller Länge gezeigt. Die Kooperation mit RTL läuft auch für die Saison 2025 weiter. Der Sender bringt sieben der Rennen im Free-TV. Frohe Kunde: Der Emilia-Romagna-GP in Imola gehört dazu.

Laut Rennkalender der Formel-1-Saison 2025 startet das Geschehen rund um den Großen Preis der Emilia-Romagna am Freitag, dem 16. Mai. An diesem Termin finden die ersten beiden Trainingseinheiten in Imola statt. Am Samstag geht es weiter mit dem dritten Training und dem Qualifying. Am Sonntag, dem 18. Mai 2025, steigt dann das eigentliche Rennen. Der Start erfolgt um 15 Uhr. Der Zeitplan mit allen Terminen beim Großen Preis der Emilia-Romagna 2025 im Überblick (Ortszeit und die deutsche Lokalzeit sind identisch):

1. Training : Freitag, 16. Mai 2025, ab 13.30 Uhr

2. Training : Freitag, 16. Mai 2025, ab 17 Uhr

3. Training : Samstag, 17. Mai 2025, ab 12.30 Uhr

Qualifying : Samstag, 17. Mai 2025, ab 16 Uhr

Rennen : Sonntag, 18. Mai 2025, ab 15 Uhr

Formel-1-GP der Emilia-Romagna 2025: Alle Infos zur Strecke in Imola

Die Rennstrecke wurde 1953 eröffnet. Sie beruht auf einer Idee von Enzo Ferrari, der sich in den Kopf gesetzt hatte, hier einen kleinen Nürburgring auf die Beine zu stellen. Bei der Eröffnung gab es im Layout keine Schikanen, die "Tamburello"-Kurve war die erste Kurve einer Runde, die "Tosa" bereits die zweite. 1968 wurde die Strecke nach Alfred "Dino" Ferrari, dem früh verstorbenen Sohn von Enzo Ferrari, "Autodromo Dino Ferrari" benannt. Nach Enzo Ferraris Tod im Jahr 1988 wurde der Name erweitert.

Die Rennstrecke Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola ist 4,909 Kilometer lang, umfasst 19 Kurven und wird entgegen dem Uhrzeigersinn befahren – eine Seltenheit in der Formel 1. Obwohl der Kurs theoretisch einige Überholmöglichkeiten bietet, erweist er sich in der Praxis oft als schwierig für Positionskämpfe. Imola hat eine reiche Geschichte voller faszinierender Anekdoten. Eine der denkwürdigsten Geschichten stammt aus dem Jahr 1982, als Gilles Villeneuve und Didier Pironi, beide Ferrari-Fahrer, in einem hitzigen Duell gegeneinander antraten. Obwohl das Team eine klare Anweisung gegeben hatte, die Positionen zu halten, ignorierte Pironi dies und überholte Villeneuve, was zu einem legendären Konflikt führte.

International berüchtigt wurde Imola durch das „schwarze Wochenende“ 1994, als binnen drei Tagen mehrere schwere Unfälle passierten. Die Todesfälle von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna führten zu umfassenden Sicherheitsreformen in der Formel 1 und Anpassungen der Strecke.

2006 verschwand Imola aus dem Rennkalender, offiziell wegen veralteter Infrastruktur und Platzmangels im Fahrerlager. Trotz eines umfassenden Umbaus mit einem neuen Boxengebäude 2008 blieb die Rückkehr aus. Erst 2020 kehrte die Formel 1 im Zuge der Corona-bedingten Rennplanänderungen zurück. Seitdem ist die Strecke wieder fester Bestandteil des Kalenders – zumindest noch bis 2025. Aktuelle Berichte deuten allerdings darauf hin, dass Imola ab 2026 möglicherweise nicht mehr im Formel-1-Kalender vertreten sein wird.

Mit seinem Streckenrekord von 2020 hat Lewis Hamilton die Formel-1-Legende Michael Schumacher entthront.

Hier nochmal die Fakten und Zahlen zu Imola im Überblick:

Länge: 4,909 Kilometer

Renndistanz: 309,267 Kilometer

Eröffnung: 1952

Runden: 63

Kurven: 19

Rundenrekord: 1:15.484 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2020)