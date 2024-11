So sehen Sie die Formel 1 aus Katar heute live im TV und Stream

Wer zeigt heute Formel 1? Live im TV und Stream startet heute am Samstag (30.11.2024) das F1-Programm zum GP von Katar 2024. Die Übertragung des 23. Grand Prix der Formel-1-Saison aus Doha verspricht im Fernsehen und Livestream ein packendes Programm. Denn schon heute am Samstag startet das Sprint-Rennen.

Los ging die Formel-1-Live-Übertragung aus Losail in Katar am Freitag mit dem Freien Training und der Sprint-Quali. Heute am Samstag geht es live im TV und Stream mit dem Sprint-Rennen und dem Qualifying für die F1-Startaufstellung in Katar weiter. Das Formel-1-Rennen in Doha wird am Sonntagnachmittag dann live gezeigt - aber läuft es auch im Free-TV?

Wann läuft Formel 1? Wann fängt das Formel 1 Rennen an? Hier Sender und Uhrzeit der TV-Übertragung zum GP von Katar 2024 im TV und Livestream aktuell.

"Formel 1 Katar" live im TV heute und als Stream: Wie sind Programm, Uhrzeit und Sender?

Samstag, 30.11.24: Sprint heute in Katar und Qualifying

Sprintrennen in Doha: 15 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und RTL+)

Qualifying heute: 19 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW)

Sonntag, 1.12.2024: F1-Rennen in Doha/Katar

Start des Rennens: 17 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW)

Freitag, 29.11.2024: Freies Training und Sprint-Qualifying in Katar

1. Freies Training: 14.30 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW)

Sprint-Qualifikation: 18.30 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW)

Formel 1 bei RTL: Gibt es eine Übertragung aus Katar im Free-TV?

Formel 1 aus Katar 2024 gibt es heute und am Sonntag nicht kostenlos im Free-TV in Deutschland. RTL - jahrelang der deutsche Fernsehsender für die Formel 1 - durfte heuer zwar sieben Rennen des F1-Kalenders 2024 live und frei empfangbar zeigen.

Doch RTL hat mit der Übertragung vom letzten Grand Prix in Las Vegas sein Kontingent ausgeschöpft - F1 2024 im Free-TV gibt es nun heuer nicht mehr (erfahren Sie hier, welche Rennen gezeigt wurden).

Alle Sessions und Übertragungen von der F1 live im TV aus Katar werden auf dem kostenpflichtigen Sender "Sky Sport F1" gezeigt.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock die F1-Übertragung, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Formel 1 kostenlos? Gibt es einen kostenfreien F1-Livestream?

Für die Formel 1 2024 aus Doha/Katar gibt es in Deutschland keinen legalen, kostenlosen Livestream im Internet. Der Streamingdienst WOW von Sky ist eine kostenpflichtige, aber legale Option (monatlich 35,99 Euro, im Jahresabo 29,99 Euro). Das Sprint-Rennen heute am Samstagnachmittag wird außerdem auf der ebenfalls kostenpflichtigen Plattform RTL+ (6,99 Euro/Monat) gezeigt.

Wo läuft Formel 1? Servus-TV überträgt den Katar-Grand-Prix aus Doha

Im benachbarten Österreich teilen sich der ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1. Alle Übertragungen vom Losail International Circuit bis Sonntag, 1.12.2024, werden dieses Wochenende live auf ServusTV gezeigt.

Keine guten News für F1-Fans: ORF1 ist in Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar. Die österreichische Version von Servus-TV nicht.

Für Nachtschwärmer: ORF1 zeigt zumindest in der Nacht auf Montag ab 0.51 Uhr eine vollständige Wiederholung des Katar-GP der F1 2024 vom Tag zuvor.

Icon Vergrößern Live im TV und Stream wurde Max Verstappen vergangenes Wochenende Formel-1-Weltmeister 2024 - sein vierter Titel in Folge. Foto: Andre Penner, AP, dpa Icon Schließen Schließen Live im TV und Stream wurde Max Verstappen vergangenes Wochenende Formel-1-Weltmeister 2024 - sein vierter Titel in Folge. Foto: Andre Penner, AP, dpa

Formel 1 Katar Ergebnis: Startaufstellung für das Sprintrennen in Doha

Im TV und Livestream von Sky und WOW wurde am Freitag zunächst das Sprint-Qualifying 2024 übertragen. Das Ergebnis bestimmt über die Startaufstellung für den Sprint in Doha heute am Samstag. Lando Norris hat sich für das letzte Sprintrennen in diesem Jahr in der Formel 1 die Pole Position geholt. Der in der Fahrerwertung von Max Verstappen geschlagene Brite fuhr auf dem Lusail International Circuit die schnellste Runde in seinem McLaren. Zweiter wurde George Russell im Mercedes. Auf Rang drei kam Oscar Piastri im zweiten McLaren. Heute am Samstagabend folgt dann das Qualifying für den GP von Katar 2024. Der schnellste Pilot startet aus der Pole Position in der Katar-Startaufstellung am Sonntag.

F1-Sprint: Startaufstellung Formel 1 Katar: Ergebnis des Sprint-Qualifyings 2024

1. Startreihe: 1. Lando Norris (McLaren) / 2. George Russell (Mercedes)

2. Startreihe: 3. Oscar Piastri (McLaren) / 4. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Startreihe: 5. Charles Leclerc (Ferrari) / 6. Max Verstappen (Red Bull)

4. Startreihe: 7. Lewis Hamilton (Mercedes) / 8. Pierre Gasly (Alpine)

5. Startreihe: 9. Nico Hülkenberg (Haas) / 10. Liam Lawson (Racing Bulls)

6. Startreihe: 11. Fernando Alonso (Aston Martin) / 12. Alexander Albon (Williams)

7. Startreihe: 13. Valtteri Bottas (Kick Sauber) / 14. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Startreihe: 15. Kevin Magnussen (Haas) / 16. Sergio Perez (Red Bull)

9. Startreihe: 17. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) / 18. Esteban Ocon (Alpine)

10. Startreihe: 19. Guanyu Zhou (Kick Sauber) / 20. Franco Colapinto (Williams)

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Katar/Losail

Der Lusail International Circuit bei Doha in Katar war 2021 zum allerersten Mal im Formel-1-Rennkalender vertreten. Seit 2023 finden hier regelmäßig Formel-1-Rennenstatt. Nach der Fußball-WM 2022 ein weiterer Sport-PR-Coup der umstrittenen Machthaber des Wüstenstaates am Persischen Golf.

Strecke: Lusail International Circuit

Länge: 5.419 Meter

Runden: 57

Distanz: 308,611 Kilometer

Bekannt ist er Lusail International Circuit Motorsport-Fans vor allem durch das MotoGP-Rennen, das die Motorrad-Weltmeisterschaft dort seit 2004 veranstaltet.

Rennkalender: Nächste Rennen der Formel 1 2024 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Katar geht es direkt kommendes Wochenende mit dem letzten Formel-1-Rennen 2024 live im TV und Stream weiter. Der letzte F1-Termin im Rennkalender 2024 ist:

8. Dezember 2024: Formel-1-GP von Abu Dhabi