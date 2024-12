Hier wird das Formel-1-Rennen aus Abu Dhabi heute live im TV und Stream gezeigt

Formel 1 live im TV und Stream heute (8.12.2024): Aus Abu Dhabi startet heute die Übertragung des letzten F1-Rennen der Formel-1-Saison 2024. Der 24. Grand Prix des Jahres vom Yas Marina Circuit verspricht im Fernsehen und Livestream ein packendes Programm. Wann ist heute Formel 1? Hier erfahren Sie Sender und Zeitplan der Übertragung.

Los ging es in Abu Dhabi schon am Freitag mit dem 1. und 2. Freien Training auf der Strecke in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Am Samstag folgte nach einem weiteren Training das Qualifying für die Startaufstellung des finalen F1-GPs 24. Den gibt es dann heute am Sonntag live in der Fernseh-Übertragung und im Livestream.

Wann kommt heute Formel 1? Hier alles zu Uhrzeit und Start der Übertragung zum GP aus Abu Dhabi 2024 im (Free)-TV und Livestream aktuell.

Formel 1 live im TV heute und als Stream aus Abu Dhabi: Wie sind Programm, Uhrzeit und Sender?

Sonntag, 08.12.2024: F1-Rennen 2024 in Abu Dhabi heute

Formel-1-Rennen heute Uhrzeit: 14 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und auf ORF 1)

Samstag, 7.12.24: 3. Freies Training und F1-Qualifying in Abu Dhabi

3. Freies Training: 11.30 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und auf ORF 1)

Qualifying Abu Dhabi Uhrzeit: 15 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW, bei RTL+ und auf ORF 1) - hier zum Ergebnis

Freitag, 6.12.2024: 1. und 2. Freies Training der F1 in Abu Dhabi

1. Freies Training: 10.30 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und auf ORF 1)

2. Freies Training: 14 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und auf ORF 1) - hier zum Ergebnis

Formel 1 kostenlos schauen? Gibt es einen kostenfreien F1-Livestream?

Für die Formel 1 2024 aus Abu Dhabi gibt es in Deutschland keinen legalen, kostenlosen Livestream im Internet. Der Streamingdienst WOW von Sky ist eine kostenpflichtige, aber legale Option (monatlich 35,99 Euro, im Jahresabo 29,99 Euro). Das Qualifying gestern am Samstag vom Yas Island Circuit wurde außerdem auf der ebenfalls kostenpflichtigen Plattform RTL+ (6,99 Euro/Monat) gezeigt.

Formel 1 live in TV heute: Gibt es eine Übertragung bei RTL im Free-TV?

Formel 1 aus Abu Dhabi gibt es heute am Sonntag nicht kostenlos im Free-TV in Deutschland. RTL - jahrelang der deutsche Fernsehsender für die Formel 1 - durfte heuer insgesamt sieben Rennen des F1-Kalenders 2024 live und frei empfangbar zeigen. Dieses Kontingent ist bereits ausgeschöpft. Lediglich das letzte Formel-1-Qualifying des Jahres am Samstag wurde in einem RTL-Programm gezeigt, dies allerdings auf der ebenfalls kostenpflichtigen Streaming-Plattform RTL+.

Alles von der F1 live im TV heute aus Abu Dhabi wird am Sonntag auf dem Pay-TV Sender "Sky Sport F1" gezeigt: Das F1-Rennen auf dem Yas Marina Circuit am Sonntag gibt es dort in der kostenpflichtigen TV-Übertragung des Sky-Teams.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und die Experten Timo Glock und Ralf Schumacher die F1-Übertragung, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Formel 1 im Free-TV in Österreich: ORF 1 übertragt das Abu-Dhabi-Rennen heute der F 1

Dennoch haben Motorsport-Fans im Allgäu und in Teilen Bayerns die Chance auf Formel 1 im Free-TV und F1 kostenlos schauen: Im benachbarten Österreich teilen sich der ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1.

Alle Übertragungen der Formel 1 aus Abu Dhabi und das letzte Formel-1-Rennen 2024 heute werden live auf ORF 1 gezeigt. ORF1 ist in Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar. Die österreichische Version von Servus-TV nicht.

Formel 1 im Yacht-Hafen Yas Marina in Abu Dhabi gibt es heute am Sonntag live im TV und im Stream.

Formel 1 Abu Dhabi Ergebnis: Startaufstellung für das F1-Rennen heute

Im TV und Livestream von Sky, WOW und RTL+ wurde gestern das Qualifying für den Großen Preis von Abu Dhabi 2024 übertragen. Das Ergebnis bestimmt über die Startaufstellung für das letzte F1-Rennen 2024 am Sonntag. Der schnellste Fahrer heute startet aus der Pole Position in der Abu-Dhabi-Startaufstellung in den VAE-GP auf dem Yas Marina Circuit.

F1-Startaufstellung heute Abu Dhabi: Ergebnis des Qualifyings am Samstag

1. Startreihe: 1. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren / 2. Oscar Piastri (Australien) - McLaren

2. Startreihe: 3. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari / 4. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull

3. Startreihe: 5. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpine / 6. George Russell (Großbritannien) - Mercedes

4. Startreihe: 7. Nico Hülkenberg (D) - Haas (+ 5 Plätze/Strafe) / 8. Fernando Alonso (Spanien) - Aston Martin

5. Startreihe: 9. Valtteri Bottas (Finnland) - Kick Sauber / 10. Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull

6. Startreihe: 11. Yuki Tsunoda (Japan) - Racing Bulls / 12. Liam Lawson (Neuseeland) - Racing Bulls

7. Startreihe: 13. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin / 14. Kevin Magnussen (Dänemark) - Haas

8. Startreihe: 15. Zhou Guanyu (China) - Kick Sauber / 16. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes

9. Startreihe: 17. Jack Doohan (Australien) - Alpine / 18. Alexander Albon (Thailand) - Williams (+ 5 Plätze/Getriebewechsel)

10. Startreihe: 19. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari (+ 10/neue Batterie); 20. Franco Colapinto (Argentinien) - Williams (+ 5/Getriebewechsel)

Strecke, Lage, Statistik: Das ist der Yas Marina Circuit in Abu Dhabi

Auf dem Yas Marina Circuit fuhr die Formel 1 bisher 15 Mal. Viermal wurde dort der Titel vergeben: 2010 an Sebastian Vettel, 2014 an Lewis Hamilton, 2016 an Nico Rosberg und 2021 in einer dramatischen letzten Runde an Max Verstappen vor Millionen Zuschauern in der TV-Übertragung und im Livestream.

Die meisten Siege holte Lewis Hamilton (5x) auf dem Kurs. Im den vergangenen vier Jahren siegte hier Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Red-Bull. Wer siegt im F1-Rennen 2024 in Abu Dhabi?

Strecke: Yas Marina Circuit

Länge : 5,281 Kilometer lang

Runden : 58

Beschaffenheit: 16 Kurven

Distanz: 306,048 km