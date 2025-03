So sehen Sie die Formel 1 in Melbourne live und in der Wiederholung

Formel 1 heute - Übertragung live aus Australien: In Melbourne startet die neue Formel 1 live im TV und Stream. Heute in der Nacht auf Samstag (15.3.25) gab es das 3. Freie Training und das Qualifying für das erste F1-Rennen des Jahres. Am Sonntag gibt es zu früher Startzeit in Deutschland dann das F1-Rennen zum Großen Preis von Australien live.

Der Formel-1-Kalender 2025 hielt in der Übertragung im Stream und TV in der Nacht auf Freitag bereits die ersten Freien Trainings im Albert Park in Melbourne parat. Hier geht es zu den Ergebnissen von FP1 und FP2 der Formel 1 in Australien.

In der vergangenen Nacht ging es live im Free-TV und Stream im Qualifying um die Platzierungen für die Startaufstellung in Melbourne. Das Formel-1-Rennen gibt es dann am Sonntag, 16. März 2025, zu früher Uhrzeit.

Wo kann man Formel 1 schauen? Zeigt RTL die Formel 1? Hier Sender und Uhrzeit der TV-Übertragung zum GP von Australien im (Free)-TV und Livestream aktuell.

„Formel 1 Melbourne“ live im TV und als Stream: Wie sind Programm, Uhrzeit, Sender und Wiederholung?

Samstag, 15.3.2025: FP3 und Qualifying heute der F1 in Melbourne/Australien

3. Freies Training: 2.30 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und im Free-TV auf RTL und ORF 1)

Qualifying heute: 6 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und im Free-TV auf RTL/RTL+ und ORF 1) - Wiederholung auf SkySport F1 um 10.30 Uhr, 15.30 Uhr und 20.30 Uhr

Sonntag, 16.3.2025: Formel-1-Rennen GP von Australien 2025

F1-Rennen in Melbourne : 5 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW und im Free-TV auf ORF 1) - Wiederholung auf SkySport F1 um 8.30 Uhr, 11.30 Uhr, 14.55 Uhr und 20.15 Uhr

Formel 1 im Free-TV aus Melbourne: Zeigt RTL die Formel 1 heute?

Das erste Formel-1-Rennen 2025 in Australien wird nicht live und kostenlos im Free-TV bei RTL übertragen. Dennoch gibt es gute Nachrichten für deutsche F1-Fans ohne Sky- oder WOW-Abo: Denn immerhin das Qualifying heute der F1 aus Melbourne gab es frei empfangbar auf RTL im Fernsehen.

Hintergrund: Wie schon im Vorjahr haben sich Sky und RTL auf eine „strategische Partnerschaft“ bei den Formel-1-Übertragungen geeinigt. Rechte-Inhaber Sky zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge im Pay-TV auf „Sky Sport F1“ und dem Streaming-Dienst WOW. RTL darf immerhin sieben Grands Prix der Formel-1-Saison 2025 parallel dazu live im Free-TV zeigen.

Der Große Preis von Australien gehört noch nicht dazu - wohl aber das Qualifying aus Melbourne heute Nacht (15. März). Die RTL-Live-Übertragung der Qualifikation begann am frühen Samstagmorgen um 5.30 Uhr. Eine Wiederholung im Free-TV tagsüber gibt es nicht.

Insgesamt gibt es 2025 elf Qualifyings und ein Sprint-Rennen der Formel 1 2025 live im Free-TV. Welche das sind und welche sieben F1-Rennen kostenlos bei RTL laufen, lesen Sie hier.

Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Australien: Der siebenmalige F1-Weltmeister Lewis Hamilton startet in Melbourne sein erstes Rennen mit Ferrari. Foto: Hasan Bratic, dpa

Formel 1 heute in Australien auf Sky/WOW: Alle Rennen live im Pay-TV

Für die Übertragung des Formel-1-Rennens zum GP von Australien 2025 in Melbourne benötigt man ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um Formel 1 live im TV oder als Wiederholung sehen zu können. Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock die F1-Übertragung aus Down Under, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Formel 1 kostenlos schauen? Gibt es einen kostenfreien F1-Livestream im Internet

Für die Formel 1 2025 in Melbourne gibt es in Deutschland keinen legalen, kostenlosen Livestream im Internet. Der Streamingdienst WOW von Sky ist eine kostenpflichtige, aber legale Option (monatlich 35,99 Euro, im Jahresabo aktuelles Angebot 24,99 Euro). Hier gibt es am Samstag auch die Wiederholungen des Qualifyings und am Sonntag tagsüber des Rennens. RTL streamt seine Free-TV-Übertragungen vom Qualifying in Melbourne auf der ebenfalls kostenpflichtigen Plattform RTL+ (8,99 Euro/Monat).

Formel 1 in Australien: Qualifying und Rennen in der Wiederholung sehen im TV und Stream

Wer die Formel 1 in Melbourne live sehen will, muss früh aufstehen. Wegen der Zeitverschiebung startete das Qualifying heute am Samstag um 6 Uhr morgens deutscher Zeit. Das F1-Rennen in Australien am Sonntag hat eine gar noch frühere Startzeit - hier geht es um 5 Uhr MEZ los.

Immerhin gibt es bei SkySport F1 zahlreiche Wiederholungen des Qualifyings und des Rennens aus Melbourne zu zuschauerfreundlichen Zeiten tagsüber am Samstag und am Sonntag. Abonnentinnen und Abonnenten können das Qualifying am heute, Samstag, um 10.30 Uhr, 15.30 Uhr und 20.30 Uhr nochmals sehen. Der Melbourne-GP wird am Sonntag auf dem PayTV-Sender um 8.30 Uhr, 11.30 Uhr, 14.55 Uhr und 20.15 Uhr wiederholt.

F1 Melbourne: Wo läuft heute Formel 1? - TV-Übertragung 2024 aus Australien auf ORF 1

In Österreich teilen sich ORF und ServusTV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 2025. Das komplette Formel-1-Wochenende aus Melbourne zum Saisonauftakt wird live bei ORF1 gezeigt - auch alle Freien Trainings, die Qualifikation für die Startaufstellung und das Rennen am Sonntag.

Gute News für Formel-1-Fans in der Region: Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen Bayerns und des Allgäus für viele frei empfangbar, anders als die österreichische Version von Servus-TV.

Formel 1 Melbourne Qualifying - Ergebnis: Startaufstellung für das F1-Rennen in Australien

Live im Fernsehen und TV-Stream wurde heute am Samstagmorgen aus Melbourne das Qualifying zum F1-GP von Australien 2025 übertragen. Die Startaufstellung für das F1-Rennen in Melbourne steht nach der Qualifikation fest. Der schnellste Fahrer startet den Grand Prix von der Pole Position. Bei den ersten Freien Trainings in Melbourne wirkten die McLaren und Ferrari am stärksten.

F1-Startaufstellung Rennen in Melbourne: Ergebnis des Qualifyings heute am Samstag

1. Startreihe: 1. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren / 2. Oscar Piastri (Australien) - McLaren

2. Startreihe: 3. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull / 4. George Russell (Großbritannien) - Mercedes

3. Startreihe: 5. Yuki Tsunoda (Japan) - Racing Bulls / 6. Alexander Albon (Thailand) - Williams

4. Startreihe: 7. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari / 8. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Ferrari

5. Startreihe: 9. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpine / 10. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Williams

6. Startreihe: 11. Isack Hadjar (Frankreich) - Racing Bulls / 12. Fernando Alonso (Spanien) - Aston Martin

7. Startreihe: 13. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin / 14. Jack Doohan (Australien) - Alpine

8. Startreihe: 15. Gabriel Bortoleto (Brasilien) - Kick Sauber / 16. Andrea Kimi Antonelli (Italien) - Mercedes

9. Startreihe: 17. Nico Hülkenberg (Emmerich) - Kick Sauber / 18. Liam Lawson (Neuseeland) - Red Bull

10. Startreihe: 19. Esteban Ocon (Frankreich) - Haas / 20. Oliver Bearman (Großbritannien) - Haas

Auch der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg hat ein neues Team. Live im TV und Stream startet er in Melbourne für Kick Sauber, aus dem kommendes Jahr das Audi-F1-Team wird. Foto: Hasan Bratic, dpa

Strecke, Lage, Statistik: Formel 1 im Albert Park in Melbourne/Australien

Das Formel-1-Rennen 2025 in Australien findet rund um den Albert Park in Melbourne statt. Der Kurs führt um einen künstlich angelegten See und wurde zuletzt umgebaut. Die Strecke mit 14 Kurven auf einer Länge von 5,279 Kilometern liegt an der Südostküste Australiens.

Strecke: Albert Park Circuit

Länge: 5303 Meter

Runden: 58

Distanz: 305,992 Kilometer

Formel-1-Kalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2025 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Australien geht es bereits kommende Woche mit dem GP von China 2025 live im TV, Stream und der Mediathek weiter. Anfang April geht es dann nach Suzuka in Japan.

23. März 2025: Formel-1-GP in China/Schanghai

6. April 2025: Formel-1-GP in Suzuka/Japan

13.4.2025: Formel-1-GP in Sachir/Bahrain

20.4.2025: Formel-1-GP in Dschidda/Saudi-Arabien

Gute Stimmung im Albert Park in Melbourne und zu Hause vor den TV- und Streaming-Geräten: Die Formel 1 2025 geht endlich los. Foto: Asanka Brendon Ratnayake, AP, dpa