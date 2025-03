Formel 1: Großer Preis von Kanada 2025 in Montreal – Termin, Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Große Preis von Kanada wird seit 1978 in der französischsprachigen Provinz Québec in Kanada, genauer gesagt in Montreal ausgetragen. Wie der Formel-1-Rennkalender 2025 uns verrät, ist es das 10. von insgesamt 24 Rennen der gegenwärtigen Formel-1-Saison. Der Auftakt in Melbourne fand am 16. März 2025 statt. Sieger war der Vizeweltmeister Lando Norris. Mit der aktuellen Saison feiert die Formel 1 ihr 75-jähriges Jubiläum, nachdem im Jahre 1950 in Silverstone die moderne Grand-Prix-Ära begann.

In diesem Jahr gibt es einige kleinere Änderungen im Regelwerk. Zum Beispiel steigt die Vorgabe für das Mindestgewicht des ganzen Autos auf 800 Kilogramm. Des Weiteren wurde nach der Einführung 2019 nun die Vergabe eines Bonuspunkts für die schnellste Runde wieder gestrichen. Um den Nachwuchs zu fördern, sind die Teams außerdem dazu verpflichtet, einem Juniorfahrer die Möglichkeit an der Teilnahme am freien Training zu geben.

Aus deutscher Sicht mit Sicherheit enttäuschend: Auch in der Formel-1-Saison 2025 gibt es keinen Grand Prix in Deutschland. Zumindest gibt es mit Nico Hülkenberg einen deutschen Fahrer. Und der Weltkonzern Audi gab sein Vorhaben bekannt, ab 2026 in die Formel 1 einsteigen zu wollen und das Sauber-Team vollständig zu übernehmen. Es bleibt also spannend, was in dieser Hinsicht auf die Formel-1-Fans noch zukommt.

In diesem Artikel widmen wir uns nun allen relevanten Informationen rundum den anstehenden Grand Prix in Montreal. Bezüglich des Termins, Zeitplans sowie der Strecke gibt es alles Wichtige hier.

Zeitplan beim Kanada-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Montreal

Für die Übertragung der Formel-1-Saison 2025 ist in erster Linie der Pay-TV-Sender Sky verantwortlich. Dort können alle Rennen, einschließlich Training und Qualifying, live verfolgt werden. Der Privatsender RTL übernimmt sieben ausgewählte Rennen und strahlt diese im Free-TV mit dem vollumfänglichen Rahmenprogramm aus. Das Große Rennen von Kanada in Montreal ist eines dieser sieben Rennen, das die Zuschauerinnen und Zuschauer im Free-TV verfolgen können.

An dieser Stelle listen wir das vollständige Rahmenprogramm zu den deutschen Zeiten rund um den GP in Kanada auf:

1. Freies Training : Freitag, 13. Juni 2025 ab 19.30 Uhr

2. Freies Training : Freitag, 13. Juni 2025 ab 23.00 Uhr

3. Freies Training : Samstag, 14. Juni 2025 ab 18.30 Uhr

Qualifying : Samstag, 14. Juni 2025 ab 22.00 Uhr

Rennen : Sonntag, 15. Juni 2025 ab 20.00 Uhr

Großer Preis von Kanada 2025: Die Strecke in Montreal

Der Grand Prix in Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal mitten im Sankt-Lorenz-Strom ist unter Formel 1-Fans sehr beliebt, da er sich durch seine technischen Herausforderungen, hohe Geschwindigkeiten und einen anspruchsvollen Streckenverlauf auszeichnet. Auch Überholmanöver sind typisch. Aber auch eine besondere Atmosphäre in Montreal sowie die oft wechselhaften Wetterbedingungen tragen zur großen Beliebtheit bei. Benannt wurde der Circuit im Übrigen nach dem ehemaligen kanadischen Formel-1-Fahrer Gilles Villeneuve.

Neben engen Kurven und langen Geraden ist auch die „Wall of Champions“ ein weiteres charakteristisches Merkmal. Diese Mauer befindet sich am Ausgang der letzten Schikane der Runde und verdankt ihren Namen zahlreichen Weltmeistern, die an dieser Stelle im Laufe der Jahre zahlreiche Unfälle hatten. Es ist also Vorsicht geboten bei den Bremsmanövern. Davon bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf jeden Fall viele zu sehen. Durch den Stop-&-Go-Charakter der Strecke sind die Fahrerinnen und Fahrer nämlich 19 Prozent der Rundenzeit Bremsbelastungen ausgesetzt, die bis zu 5 g erreichen.

Zum Schluss finden sich an dieser Stelle noch die wichtigsten Eckdaten zur Rennstrecke in Montreal:

Eröffnung: 1978

Länge: 4,361 Kilometer

Renndistanz: 305,270 Kilometer

Runden: 70

Kurvenanzahl: 14

Rundenrekord: 1:13,078 (2019, Valtteri Bottas)