Großer Preis von Las Vegas 2025 in Nevada (USA) – Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Große Preis von Las Vegas bleibt vorerst ein fester Bestandteil des Kalenders der Formel 1. Er wird an 22. und damit an drittletzter Stelle ausgetragen. Die 24 Rennen wurden neu sortiert, um einen reibungsloseren Ablauf zu ermöglichen. Besondere Einschränkungen wie in der Saison 2024 (damals wegen des Ramadan) gibt es dieses Jahr nicht.

Die Formel-1-Saison 2025 bringt spannende personelle Veränderungen: Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari, was für Aufsehen sorgt. Mercedes bedankt sich für seine erfolgreichen elf Jahre und begrüßt Andrea Kimi Antonelli als neues Talent. McLaren und Aston Martin behalten ihre Fahrerduos unverändert bei.

Neue technische Vorschriften zur Flexibilität der Heckflügel stellen die Teams vor aerodynamische Herausforderungen, und der Wegfall des Punkts für die schnellste Rennrunde könnte die Rennstrategien beeinflussen.

Deutschland muss ein weiteres Jahr ohne Grand Prix auskommen, doch es gibt Hoffnung im Hinblick auf die Akteure: Audi plant den Einstieg in die Formel 1 ab 2026 duch die Übernahme des Sauber-Teams – ein aufregender Schritt für die Königsklasse.

Nico Hülkenberg trägt 2025 die deutsche Fahrer-Fahne in der Formel 1 allein weiter. Sein Wechsel von Haas zu Sauber markiert einen spannenden Schritt, da der Rennstall sich nun auf die Transformation zum Audi-Werksteam vorbereitet.

Hier kommen alle Infos rund um den 2025er GP in Las Vegas.

Zeitplan beim GP von Las Vegas 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Nevada (USA)

Sky überträgt die komplette Formel-1-Saison 2025 live – einschließlich aller Rennen, Trainings und Qualifyings. Der Vertrag mit RTL bleibt ebenfalls bestehen, sodass der Sender sieben Rennen im Free-TV zeigt. Eine erfreuliche Nachricht für die Fans: Der Große Preis von Las Vegas gehört dazu.

Gemäß dem offiziellen Rennkalender der Formel-1-Saison 2025 beginnt das Event in Las Vegas am Freitag, dem 21. November, mit den ersten beiden Trainingseinheiten. Am Samstag folgen das dritte Training und das Qualifying. Das Rennen selbst findet am Sonntag, dem 23. November 2025, statt. Die Startfahne flattert in Deutschland zu einer ungemütlichen Uhrzeit: 5 Uhr morgens. Hier ist der Zeitplan für den Großen Preis von Las Vegas 2025 nach deutscher Zeit:

1. Training : Freitag, 21. November 2025, ab 1.30 Uhr

2. Training : Freitag, 21. November 2025, ab 5 Uhr

3. Training : Samstag, 22. November 2025, ab 1.30 Uhr

Qualifying : Samstag, 22. November, ab 5 Uhr

Rennen : Sonntag, 23. November 2025, ab 5 Uhr

Großer Preis von Las Vegas 2025: Die Strecke im US-Bundesstaat Nevada

Der Las Vegas Strip Circuit ist erst seit zwei Jahren Teil des Formel-1-Kalenders und sorgt bereits für viel Aufsehen. Die automobile Königsklasse kehrte 2023 nach über 40 Jahren nach Las Vegas zurück. Zuvor fanden in den 1980er Jahren zwei Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt – ein ungewöhnlicher Austragungsort für ein F1-Rennen.

Die aktuelle Rennstrecke ist ebenfalls ein temporärer Kurs. Er führt über etwa 6,2 Kilometer und beeindruckt mit einer 1,9 Kilometer langen Geraden, auf der die Fahrer ihre Motoren voll ausreizen können. Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Las Vegas Strip Circuit ist beeindruckend – im Jahr 2024 erreichten die Formel-1-Boliden auf der Geraden 350 km/h. Es ist definitiv eine der schnellsten Passagen im gesamten Rennzirkus.

Doch der Kurs hat auch seine Tücken: Mit insgesamt 17 anspruchsvollen Kurven wird die Strecke zu einer echten Herausforderung. Eine weitere spannende Besonderheit ist, dass der Circuit gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird – ein ungewöhnliches Merkmal in der Formel 1.

Der Vertrag zwischen der Formel 1 und dem Veranstalter des Las Vegas Strip Circuit wurde zunächst für drei Jahre geschlossen. Allerdings hoffen die Macher auf eine Verlängerung um weitere zehn Jahre, um die glamouröse Rennstrecke langfristig zu etablieren.

Renndistanz: 309.958 Kilometer

Eröffnung: 2023

Runden: 50

Länge : 6,201 Kilometer

Kurven: 17

Rundenrekord: 1:34,876 Minuten (2024, Lando Norris, McLaren-Mercedes)