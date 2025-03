Großer Preis von Mexiko 2025: Zeitplan, Strecke und alle Infos zum F1-Rennen

Auch 2025 macht die Formel 1 Halt in Mexiko. Seit der Rückkehr des Rennens in den Formel-1-Kalender im Jahr 2015 ist der Grand Prix ein fester Bestandteil der Saison. Im vergangenen Jahr triumphierte Carlos Sainz Jr. im Ferrari auf dem „Autódromo Hermanos Rodríguez“. Doch in dieser Saison hat sich einiges geändert – sowohl auf als auch neben der Strecke.

Mittlerweile fährt der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton für Ferrari und ersetzt Carlos Sainz. Nico Hülkenberg ist der einzige deutsche Fahrer im Feld und startet für das Team Sauber, das ab 2026 offiziell als „Team Audi“ antritt. Weltmeister Max Verstappen fährt weiterhin im Red Bull.

Neben Veränderungen bei den Fahrern gibt es auch neue Regelungen: Der Extrapunkt für die schnellste Rennrunde wurde abgeschafft und bei besonders heißen Rennen dürfen Teams nun ein optionales Kühlsystem einsetzen. Zudem wurde das Mindestgewicht der Fahrer auf 82 Kilogramm angehoben, um größeren Piloten bessere Bedingungen zu ermöglichen.

Im Oktober, wenn das F1-Rennen in Mexiko City stattfindet, nähert sich die Saison 2025 bereits ihrem Finale. Danach folgen in Brasilien, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi nur noch vier Rennen. Doch wann genau ist der Mexiko-GP terminiert? Was gibt es über die Strecke zu wissen? Das erfahren Sie im Artikel.

Zeitplan beim „Mexiko-GP“ 2025: Termine und Uhrzeit des F1-Rennens in Mexiko-Stadt

Der Gran Prix in Mexiko findet wie letzte Saison im Oktober statt. Der genaue Termin für das Rennen ist Sonntag, der 26. Oktober 2025. Der Start erfolgt um 21 Uhr deutscher Zeit - vor Ort (in Mexiko-Stadt) findet das Rennen um 14 Uhr statt. Das Rennwochenende beginnt jedoch bereits am Freitag, dem 24. Oktober 2025, mit dem freien Training. Am Samstag ist das letzte freie Training sowie das Qualifying zum Rennen.

Hier folgt ein genauer Überblick zum Zeitplan (deutscher Zeit) in Mexiko 2025:

1. Freies Training: Freitag, 24. Oktober 2025 ab 20.30 Uhr

2. Freies Training: Samstag, 25. Oktober 2025 ab 0.00 Uhr

3. Freies Training: Samstag, 25. Oktober 2025 ab 19.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 25. Oktober 2025 ab 23.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 26. Oktober 2025 ab 21.00 Uhr

Das Rennen wird, im Gegensatz zum vorherigen US-Grand Prix in Austin, nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream zum Mexiko-GP gibt es nicht. Nur einige wenige Rennen sind kostenlos im Fernsehen zu sehen.

Formel 1: „Großer Preis von Mexiko“ 2025 - Alle Infos zur Strecke in Mexiko City

Das Rennen wird auf dem „Autódromo Hermanos Rodríguez“ in Mexiko-Stadt ausgetragen. Die traditionsreiche Strecke, benannt nach den Rennfahrer-Brüdern Ricardo und Pedro Rodríguez, die in den 1960er Jahren tragisch verunglückten, gehört seit 2015 wieder fest zum Formel-1-Kalender. Der Kurs kann optisch mit einer Arena verglichen werden.

Der „Große Preis von Mexiko“ gilt außerdem als eine der anspruchsvollsten Strecken im Rennkalender 2025 – vor allem wegen der extremen Höhenlage von über 2.285 Metern, die sowohl die Motoren als auch die Fahrer besonders fordert.

Eine der spannendsten Stellen auf der Strecke ist die lange Gerade vor Kurve 1, welche Höchstgeschwindigkeiten von über 360 km/h ermöglicht. Der enge Stadion-Sektor des Kurses schafft zudem vor tausenden Fans eine eindrucksvolle Kulisse. Besonders ist auch die Siegerehrung, die nicht an der Start-Ziel-Gerade, sondern traditionell im Baseballstadion stattfindet.

Im folgenden Überblick sind alle weiteren wichtigen Eckdaten zur Strecke im Überblick:

Eröffnung: 1959

Länge: 4,304 Kilometer

Renndistanz: 305,584 Kilometer

Runden: 71 Runden

Kurven: 17

Rundenrekord: 1:17,774 min, Valtteri Bottas, Mercedes (2021)

Rekordsieger: Max Verstappen (5)