Formel 1: Monaco-GP 2025 in Monte Carlo - Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Große Preis von Monaco bleibt auch 2025 fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und ist das achte Rennen der Saison.

Für den aktuellen F1-Zirkus gibt es einige Veränderungen:

Fahrerwechsel : Lewis Hamilton verlässt Mercedes und wechselt zu Ferrari. Nachwuchstalent Andrea Kimi Antonelli übernimmt seinen Platz. Nur McLaren und Aston Martin behalten ihre bestehenden Fahrerpaarungen.

Regelanpassungen : Die Vorschriften zur Flexibilität der Heckflügel wurden verschärft, um mögliche Schlupflöcher zu schließen und die aerodynamische Balance der Fahrzeuge weiter zu regulieren.

Punktesystem : Der Extrapunkt für die schnellste Rennrunde entfällt, sodass sich die Rennstrategie in den Schlussrunden verändern könnte.

In Deutschland gibt es auch 2025 kein eigenes Formel-1-Rennen. Ab 2026 steigt jedoch Audi in die Königsklasse ein und übernimmt das Sauber-Team. Die Motoren werden in Neuburg entwickelt, während das Chassis weiterhin in Hinwil, Schweiz, gefertigt wird.

Die Hoffnungen deutscher Fans ruhen vorerst auf Nico Hülkenberg, der von Haas zu Sauber gewechselt ist. In einer Übergangssaison für das Team zeigte er solide Leistungen – im Qualifying zum Großen Preis von China belegte er Platz 12, verpasste Q3 aber um wenige Hundertstelsekunden.

Ein weiteres deutsches Talent im Blickfeld ist Tim Tramnitz. Der 20-jährige Hamburger fährt in der Formel 3 für das Red-Bull-Nachwuchsteam und arbeitet daran, den Sprung in die Formel 1 zu schaffen.

Hier sind alle wichtigen Infos zum Monaco-GP 2025 in Monte Carlo.

Zeitplan beim Monaco GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Monte Carlo

Sky hat sich die Rechte zur Übertragung der gesamten Formel-1-Saison 2025 gesichert und strahlt sämtliche Rennen sowie Trainings und Qualifyings in voller Länge aus. Auch die Zusammenarbeit mit RTL bleibt für 2025 bestehen. Der Sender zeigt sieben der Rennen im Free-TV, allerdings ist der Große Preis von Monaco nicht darunter.

Laut Rennkalender beginnt das Event rund um den Großen Preis von Monaco am Freitag, dem 23. Mai 2025, mit den ersten beiden Trainingseinheiten in Monte Carlo. Am Samstag folgen das dritte Training und das Qualifying, bevor dann am Sonntag, 25. Mai 2025, das eigentliche Rennen stattfindet. Die Startflagge wird um 15 Uhr geschwungen.

Dies sind die Termine für den Großen Preis von Monaco 2025, wobei Ortszeit und deutsche Lokalzeit identisch sind:

1. Training : Freitag, 23. Mai 2025, ab 13.30 Uhr

2. Training : Freitag, 23. Mai 2025, ab 17 Uhr

3. Training : Samstag, 24. Mai 2025, ab 12.30 Uhr

Qualifying : Samstag, 24. Mai 2025, ab 16 Uhr

Rennen : Sonntag, 25. Mai 2025, ab 15 Uhr

Formel-1-GP von Monaco 2025: Alle Infos zur Strecke in Monte Carlo

Der Große Preis von Monaco gilt als eines der spektakulärsten und herausforderndsten Rennen der Formel 1. Der enge Stadtkurs schlängelt sich durch das Fürstentum und sorgt für beeindruckende Bilder – sowohl im Fernsehen als auch im Livestream. Vor Ort natürlich sowieso.

Obwohl die Durchschnittsgeschwindigkeit mit 150 bis 160 km/h für Formel-1-Verhältnisse vergleichsweise niedrig ist, zählt Monaco zu den anspruchsvollsten Strecken im Rennkalender. Die Leitplanken sind allgegenwärtig, und Ex-Pilot Nelson Piquet verglich das Fahren hier einst mit „einem Hubschrauberflug durchs Wohnzimmer“. Es ist vermutlich die verrückteste Veranstaltung im Grand-Prix-Zirkus.

Wir haben ein paar Trivia zum Ort des Geschehens:

Hüpfer im Hafen: 1955 landete der Fahrer Alberto Ascari mitsamt seinem Auto im Hafen von Monaco! Er hatte die Kontrolle verloren und schoss buchstäblich ins Wasser. Glücklicherweise wurde er schnell gerettet und blieb unverletzt. Sein Auto? Weniger Glück.

Die verfrühte Siegesrunde: 1984 feierte Alain Prost in einem chaotischen Regenrennen seinen Sieg – obwohl das Rennen vorzeitig abgebrochen wurde und viele dachten, Ayrton Senna hätte gewonnen, der sich spektakulär nach vorne gekämpft hatte.

Ein außergewöhnliches Rennen ohne Boxenstopp: Mika Salo fuhr 1997 das komplette Rennen, ohne einmal an die Box zu gehen – ein seltener und gewagter Move, der für viel Staunen sorgte.

Doch zurück zur harten Tagesarbeit: Besonders entscheidend ist das Qualifying, denn die schmale Strecke lässt kaum Überholmöglichkeiten zu. Wer in Monte Carlo vorn startet, hat beste Chancen auf den Sieg. Hier die wesentlichen Fakten zur Strecke:

Strecke: Circuit de Monaco

Länge: 3.337 Meter

Runden: 78

Distanz: 260,286 Kilometer

Kurven: 19

Besonderheiten: Enger, kurviger Stadtkurs, kaum Überholmöglichkeiten, hohe Crash-Gefahr

Streckenrekord: 1:12,656, Charles Leclerc, Ferrari (2022)