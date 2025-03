Formel 1: Großer Preis von Österreich 2025 in Spielberg – Termin, Zeitplan und Infos zur Strecke

Im Jahre 2003 verlor das Land Österreich seinen Platz als Austragungsort im Formel-1-Rennkalender. Seit 2014 werden jedoch in Spielberg wieder Rennen ausgetragen. In diesem Jahr ist es das 11. von insgesamt 24 Rennen der Saison. Den Auftakt machte die Formel 1 in Melbourne in Australien am 16. März 2025. Beim Albert Park Circuit gewann der Vizeweltmeister Lando Norris das erste Rennen der Jubiläumssaison. Mit dem Beginn der modernen Grand-Prix-Ära 1950 in Silverstone geht die Formel 1 nämlich in diesem Jahr in ihre 75. Auflage.

Am Grundprinzip ändert sich 2025 nichts. Wer nach allen Grands Prix die meisten Punkte gesammelt hat, wird am Ende der Saison Weltmeister. Jedoch gibt es einige kleinere Änderungen. So wurde das Mindestgewicht eines ganzen Autos auf 800 Kilogramm angehoben. Zudem gibt es keine Bonuspunkte mehr für die schnellste Runde. Diese Regel wurde 2019 eingeführt, sechs Jahre später jedoch wieder einkassiert. Eine weitere Änderung bezieht sich auf die Förderung des Nachwuchses: Sämtliche Teams werden dazu angehalten, einem Juniorfahrer die Möglichkeit zur Teilnahme am freien Training zu ermöglichen.

Für den Rennstandort Deutschland bleibt alles wie im Vorjahr. Auch 2025 findet keines der 24 Rennen auf einem deutschen Circuit statt. Das einzige Trostpflaster für die Fans ist Nico Hülkenberg, der in diesem Jahr als einziger Deutscher von insgesamt 20 Piloten antritt. Abseits der Rennstrecke hat sich jedoch einiges getan. So ist bereits bekannt, dass Audi ab 2026 in der Formel 1 aktiv sein wird. Die Rede ist von einem Einstieg und der vollständigen Übernahme des Sauber-Teams.

In diesem Artikel soll es um den GP von Österreich in Spielberg in der Steiermark gehen. Hinsichtlich des Termins, Zeitplans und der Strecke stellen wir alle wichtigen Informationen vor.

Zeitplan beim Österreich-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Spielberg

Wenn es um die Übertragung der Formel-1-Saison 2025 geht, kommen die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht am Pay-TV-Sender Sky oder dem Free-TV-Sender RTL vorbei. Während Ersterer sämtliche Rennen inklusive Training und Qualifying live überträgt, laufen auf Letzterem Sender sieben ausgewählte Rennen inklusive vollumfänglichem Rahmenprogramm. Der GP von Österreich gehört allerdings nicht dazu, wodurch in diesem Fall nur Sky als einzige Möglichkeit übrigbleibt.

Das vollständige Rahmenprogramm zum Grand Prix aus Österreich in Spielberg haben wir an dieser Stelle komprimiert zusammengefasst:

1. Freies Training : Freitag, 27. Juni 2025 ab 13.30 Uhr

2. Freies Training : Freitag, 27. Juni 2025 ab 17.00 Uhr

3. Freies Training : Samstag, 28. Juni 2025 ab 12.30 Uhr

Qualifying : Samstag, 28. Juni 2025 ab 16.00 Uhr

Rennen : 29. Juni 2025 ab 15.00 Uhr

Großer Preis von Österreich 2025: Die Strecke in Spielberg

Der Red Bull Ring, früher auch Österreichring genannt, besticht durch das beeindruckende Bergpanorama der Steiermark. Besonders typisch für die Strecke sind schnelle Kurven, lang gezogene Geraden und erhebliche Höhenunterschiede. Die Piloten müssen demnach ihre technische Präzision sowie ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen. Speziell die erste steile Rechtskurve nach einer langen Geraden ist berüchtigt für die Möglichkeit zum Überholen und hat schon des Öfteren den Verlauf eines Rennens entschieden. Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist der Verlauf von der zweiten Kurve bis zum Ende der Runde, der die Piloten fast ausschließlich bergab fahren lässt.

Nach 2003 war es um den GP von Österreich stiller geworden. Dies sollte bis 2014 andauern, ehe der Circuit in Spielberg wieder in den Formel-1-Rennkalender aufgenommen wurde. Eine besondere Kontroverse aus dem Jahre 2002 hat dem GP in Spielberg besondere Bekanntheit verliehen. Der Brasilianer Rubens Barrichello überließ kurz vor Ende der Ziellinie auf Anweisung seines Teams seinem Teamkameraden, der Rennsportlegende Michael Schumacher, den Sieg. Dieser Affront sorgte für eine große Diskussion hinsichtlich der Bedeutung von Teamanweisungen.

Zu guter Letzt präsentieren wir die wichtigsten Eckdaten zum Red Bull Ring in Spielberg:

Eröffnung: 1970

Länge: 4,326 Kilometer

Renndistanz: 306,58 Kilometer

Runden: 71

Kurvenanzahl: 10

Rundenrekord: 1:05,619 (2020, Carlos Sainz)