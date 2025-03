Formel 1: Großer Preis von Spanien 2025 in Barcelona – Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Große Preis von Spanien in Barcelona bleibt ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders für 2025 und die Austragung findet erneut an neunter Stelle statt. Während die Gesamtanzahl der Rennen unverändert bleibt, wurden die 24 Austragungsorte neu sortiert, um einen dynamischen und besser abgestimmten Ablauf zu ermöglichen. Die Besonderheiten der Saison 2024, als der Ramadan zu ungewöhnlichen Zeitplänen führte, sind in diesem Jahr nicht mehr relevant.

Die Formel-1-Saison 2025 bringt jedoch einige bemerkenswerte Veränderungen mit sich. Eine der größten Sensationen ist der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari, ein Teamwechsel, der sowohl Fans als auch die Konkurrenz begeistert. Mercedes auch? Mercedes hat sich zu dem Therma geäußert und dabei sowohl Dankbarkeit als auch Bedauern ausgedrückt. Das Team würdigte Hamiltons außergewöhnliche Leistungen während seiner elf Jahre bei Mercedes, in denen er sechs seiner sieben Weltmeistertitel gewann. Toto Wolff, der Teamchef, betonte, dass Hamilton immer ein Teil der Mercedes-Familie bleiben werde und dass sie stolz auf die gemeinsamen Erfolge sind. Gleichzeitig respektieren sie seine Entscheidung, eine neue Herausforderung bei Ferrari anzunehmen, und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Zeitgleich gibt Andrea Kimi Antonelli sein Debüt bei Mercedes und bringt frischen Wind in die Fahreraufstellung. Interessant ist auch, dass McLaren und Aston Martin als einzige Teams ihre bestehenden Fahrerpaarungen beibehalten.

Technologisch hat sich ebenfalls etwas getan: Die Vorschriften zur Flexibilität der Heckflügel wurden verschärft, was die aerodynamischen Strategien der Teams herausfordern wird. Darüber hinaus entfällt ab sofort der zusätzliche Punkt für die schnellste Rennrunde, was die Rennstrategien weiter verändern könnte.

Deutschland bleibt ein weiteres Jahr ohne Grand Prix, was für viele Fans enttäuschend ist. Doch es gibt Hoffnung am Horizont: Audi wird ab 2026 in die Formel 1 einsteigen und plant, das Sauber-Team vollständig zu übernehmen. Damit tritt Audi unter eigenem Namen an – eine spannende Entwicklung für die Königsklasse.

2025 ist Nico Hülkenberg die einzige deutsche Hoffnung in der Formel 1, nachdem er von Haas zu Sauber gewechselt ist. Er hat in der bisherigen Formel-1-Saison 2025 gemischte Ergebnisse erzielt. Sein Team befindet sich ja in einer Übergangsphase, bevor es 2026 als Audi-Werksteam an den Start geht.

Hier kommen alle Infos rund um den 2025er Spanien-GP in Barcelona.

Zeitplan beim Spanien-GP 2025: Termine und Uhrzeit des Rennens in Barcelona

Sky übernimmt die Übertragung der Formel-1-Saison 2025 und zeigt alle Rennen, einschließlich Training und Qualifying, komplett live. Der Vertrag mit RTL läuft auch für die Saison 2025 weiter. Der Sender bringt sieben der Rennen im Free-TV. Die gute Nachricht: Der Spanien-GP in Barcelona gehört dazu.

Laut Rennkalender der Formel-1-Saison 2025 startet das Geschehen rund um den Großen Preis von Spanien am Freitag, dem 30. Mai. An diesem Tag finden die ersten beiden Trainingseinheiten in Barcelona statt. Am Samstag geht es weiter mit dem dritten Training und dem Qualifying. Am Sonntag, 1. Juni 2025, steigt dann das Rennen. Start: Punkt 15 Uhr. Der Zeitplan mit allen Terminen beim Großen Preis von Spanien 2025 im Überblick (Spanische Ortszeit und deutsche Zeit sind identisch):

1. Training : Freitag, 30. Mai 2025, ab 13.30 Uhr

2. Training : Freitag, 30. Mai 2025, ab 17 Uhr

3. Training : Samstag, 31. Mai 2025, ab 12.30 Uhr

Qualifying : Samstag, 31. Mai 2025, ab 16 Uhr

Rennen : Sonntag, 1. Juni 2025, ab 15 Uhr

Großer Preis von Spanien 2025: Die Strecke in Barcelona

Der Grand Prix von Spanien wird seit 1991 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ausgetragen, einer 4,655 Kilometer langen Strecke nordöstlich von Barcelona nahe Montmeló. Die vielseitige Strecke bietet ideale Testmöglichkeiten für Teams und Fahrer und dient als wichtiger Gradmesser für die Saisonleistung der Autos.

Das Streckenlayout kombiniert schnelle Kurven mit langsameren Abschnitten und stellt hohe Anforderungen an Präzision und ausgewogene Aerodynamik. Eine besondere Herausforderung bleibt das Überholen, da über 90 Prozent der Rennen von einem Startplatz in der ersten Reihe gewonnen wurden. Bis 2026 bleibt Barcelona Schauplatz des Großen Preises von Spanien.

Bevor es wieder ernst wird, noch ein paar unterhaltsame Begebenheiten rund um den Circuit de Barcelona-Catalunya:

Häkkinens geparktes Auto (2001): Der Finne führte mit riesigem Vorsprung, bis in der letzten Runde die Kupplung versagte. Statt zu fluchen, parkte Häkkinen sein Auto ordentlich neben der Strecke und nahm es gelassen.

Schumachers Rasenmäher-Moment (1996): In der Einführungsrunde rutschte Schumacher fast ins Aus – dann fuhr er ein legendäres Regenrennen und gewann souverän.

Räikkönens plötzlicher Abgang (2008): Nach einem frühen Qualifying-Aus war Kimi verschwunden – Ferrari suchte ihn vergeblich. Grund: ein dringender Toilettengang.

Vettel alias „Fernando Alonso“ (2016): Ein Moderator begrüßte Vettel versehentlich als Alonso. Vettel konterte trocken: „Ja, das bin ich!“ – Alonso grinste daneben nur.

Zurück zu den Mühen der Ebenen – hier kommen einige Eckdaten zur Rennstrecke in Barcelona im Überblick:

Eröffnung: 1991

Länge: 4,657 Kilometer

Renndistanz: 307,362 Kilometer

Runden: 66

Kurvenanzahl: 16

Rundenrekord: 1:16.33 (Max Verstappen, 2023)