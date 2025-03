Formel 1: Großer Preis von Ungarn 2025 auf dem Hungaroring – Termine, Zeitplan und alle Infos zur Strecke

Der Formel-1-Rennkalender 2025 umfasst voraussichtlich 24 Rennen. Die Weltmeisterschaft startete am 16. März 2025 in Melbourne, Gewinner des ersten Grand Prix in Australien war Lando Norris mit McLaren. Insgesamt findet die Weltmeisterschaft auf fünf Kontinenten in verschiedenen Ländern statt. In Deutschland allerdings findet auch dieses Jahr kein Rennen statt aufgrund fehlender finanzieller Mittel. Fans müssen aber nicht komplett auf eine deutsche Teilnahme verzichten. Der 37-jährige Nico Hülkenberg startet als einziger deutscher Fahrer und dreht seine Runden in der Formel 1.

Das 14. Rennen in der Saison 2025 findet in Ungarn statt. Der Große Preis von Ungarn ist ein wichtiger Bestandteil der Formel-1-Saison. Das Rennen wird regelmäßig, seit 1986, auf dem Hungaroring ausgetragen und zieht jedes Jahr zahlreiche Zuschauer an. Aufgrund der vielen Rennen, die in Ungarn bereits stattfanden, gibt es einige historische Meilensteine auf dieser Strecke. Michael Schumacher wurde hier beispielsweise zum vierten Mal Weltmeister mit Ferrari.

Alle Infos zum Grand Prix in Ungarn auf dem Hungaroring gibt es in diesem Artikel.

Zeitplan in Ungarn-GP 2025: Termine und Uhrzeiten der Rennen auf dem Hungaroring

Um alle Rennen der Formel-1 zu verfolgen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Free-TV Programm von RTL laufen insgesamt sieben Rennen. Dazu gehört der Grand Prix von Ungarn jedoch nicht. Über RTL+ sind alle Rennen im Basic-Abo für 5,99 Euro im Monat verfügbar. Eine vollständige Übertragung der gesamten Formel-1-Saison 2025 bietet auch der Pay-TV-Sender Sky an.

An folgenden Tagen finden die Rennen in Ungarn statt:

1. freies Training: Freitag, 01. August 2025 ab 13.30 Uhr

2. freies Training: Freitag, 01. August 2025 ab 17.00 Uhr

3. freies Training: Sonntag, 03. August 2025 ab 12.30 Uhr

Qualifying: Sonntag, 03. August 2025 ab 16:00 Uhr

Rennen: Sonntag, 03. August 2025 ab 15.00 Uhr

Großer Preis von Ungarn 2025: Die Strecke Hungaroring

Die Strecke wird oft als „Monaco ohne Mauern“ bezeichnet, da sie ähnliche Herausforderungen bietet, jedoch ohne die gefährlichen Barrieren, die Monaco auszeichnen. Sie zählt zu den anspruchsvollsten Strecken im gesamten Formel-1-Kalender, die enge, kurvenreiche Strecke umfasst 14 Kurven und nur wenige lange Geraden: Die längste misst gerade einmal 908 Meter.

Die wenigen Überholmöglichkeiten machen das Rennen auf dieser Strecke besonders spannend, da Überholmanöver meist nur dann möglich sind, wenn der Vordermann einen Leistungsnachteil hat oder einen Fehler macht. Dies bedeutet, dass die Startposition nach dem Qualifying eine enorme Bedeutung für das Rennergebnis hat.

Der Kurs weist zahlreiche Bremszonen auf, was die physische Belastung für die Fahrer erhöht. Lediglich 65 % der Strecke sind Vollgaszonen, was bedeutet, dass die Fahrer viele technische und taktische Herausforderungen meistern müssen. Trotz weniger Geraden können 310 km/h erreicht werden. Eine weitere Herausforderung auf dem Hungaroring sind die hohen Temperaturen. Diese Bedingungen belasten nicht nur den Fahrer, sondern auch die Reifen zusätzlich. Ein gutes Management ist somit ebenfalls ausschlaggebend für einen Rennsieg.

Die wichtigsten Eckdaten zur Strecke in Ungarn haben wir hier zusammengefasst:

Eröffnung : 1986

Länge : 4,381 km

Renndistanz : 306,630 km

Runden : 70

Kurvenanzahl : 14, davon 6 links und 8 rechts

Rundenrekord : 1.13,447 Minuten (Lewis Hamilton)