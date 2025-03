Mayländer: «Ich bin der Kerl da vorne, der euch aufhält»

Der Mann, an dem selbst Max Verstappen oder Lewis Hamilton nicht vorbeikommen, hat ein neues Hobby. Bernd Mayländer, der langlebigste deutsche Fahrer in der Formel 1, hat vor einem Jahr das Wohnmobil für sich entdeckt. Vielmehr das Reisen mit dem tonnenschweren Koloss.

Für Mayländer (53), seit 2000 Safety-Car-Fahrer in der Königsklasse des Motorsports und eigentlich das ganze Jahr unterwegs, ist das eine der wenigen Gelegenheiten, viel Zeit mit Frau Myriam und den beiden Jungs Samu und Bela zu verbringen. Es ist auch eine Form, mehr zu sich selbst zu finden, bevor es an diesem Wochenende in Melbourne wieder losgeht im Vollgasbetrieb Formel 1. Dort, wo für Mayländer vor 25 Jahren alles begann.

Premiere vor 25 Jahren in Melbourne

«Ich war voller Stolz, auf dem Grid zu stehen und schlagartig in einem Driver's Briefing mit den ganzen Superstars wie Michael Schumacher, Mika Häkkinen oder David Coulthard zu stehen», erinnerte sich Mayländer im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an seine Premierensaison - und ergänzte dann lachend. «Ich habe mich dann ganz normal vorgestellt: Ich bin der Kerl da vorne, der euch aufhält.»

«Die besten Rennen sind ohne Safety Car»

Mayländer macht das aber aus gutem Grund. Mit dem Safety Car, das nach einer chaotischen Premiere 1973 in Montreál erst 1993 ins Reglement aufgenommen wurde, und seinem Beifahrer Richard Darker fährt er auf die Grand-Prix-Strecken von Australien bis Singapur, um all die Ferraris, Red Bulls oder Mercedes zu verlangsamen, bis eine Gefahrensituation geklärt ist.

«Die besten Rennen sind die Rennen ohne Safety Car», sagte Mayländer, der aus Schorndorf kommt, aber in Plüderhausen im Rems-Murr-Kreis lebt. «Zum Glück werde ich nicht nach Runden bezahlt, sonst hätte ich im vergangenen Jahr ein dickes Minus eingefahren, weil ich bei neun Formel-1-Rennen gar nicht raus musste. Natürlich macht es Spaß zu fahren, aber wenn nichts passiert auf der Strecke, ist das die größte Befriedigung.»

Charlie Whiting fragte bei Mayländer an

Mayländer ist selbst Vollblutrennfahrer, früher auch unter anderem in der DTM und im Porsche Supercup. 1999 nahm der legendäre Renndirektor Charlie Whiting, 2019 verstorben, Kontakt zu ihm auf. Nach einem gemeinsamen Kaffee hatte Mayländer dann eine neue Anstellung: Safety-Car-Fahrer in der Formel 1 als Nachfolger des Briten Oliver Gavin.

Zum Jobprofil gehört es auch zu warten. Auf zwei Monitoren im Fahrzeug können Mayländer und Darker das Rennen live mitverfolgen. Erst auf Ansage von der Rennleitung fahren sie während eines Grand Prix raus.

Abu Dhabi 2021: Finale für die Geschichtsbücher

«Du gewinnst nie ein Rennen, du siehst nie die Checkered Flag und dir klopft keiner auf die Schulter. Du machst einfach deinen Job und den musst du lieben», erzählte Mayländer. «Danach lebe ich heute noch.»

Und was für Rennen er in der Formel 1 erlebt hat. Hockenheim 2001, als er Michael Schumacher nach einem Ausfall eine Mitfahrgelegenheit gab. Fuji 2007, als ihm fast der Sprit ausgegangen ist. Montréal 2011, als er im Regenchaos sogar mehr Runden als der spätere Zweite Sebastian Vettel führte. Oder Abu Dhabi 2021, als Lewis Hamilton in einem kontroversen Finale erst auf der letzten Runde die WM an Max Verstappen verlor.

Mayländer ist ein «Flaschenkind»

«Die Formel 1 bewegt sich permanent am Limit. Mit den Anweisungen von der Race Control müssen wir immer auf der sicheren Seite sein», beschrieb Mayländer das Credo der Regelhüter. «Es gibt vielleicht auf der Rennstrecke nicht immer die perfekte Lösung, so dass alle glücklich sind. Das ist wie in vielen anderen Sportarten auch. Aber man muss die Richtlinien einhalten.»

Mayländer ist nicht nur in der Formel 1 für die Sicherheit auf der Strecke zuständig, sondern auch bei allen anderen Fia-Meisterschaften, die vor Ort sind, wie der Formel 2 und Formel 3. Als ob das nicht schon reichen würde, findet er privat noch Zeit, Wein anzubauen. «Stillstand ist für mich nie eine Option gewesen. Ich muss Dinge gestalten», erzählte das Kind einer Getränkefirmenfamilie.

Ein «Vollgas-Head» mit «Motorsport-DNA»

Sich selbst bezeichnet Mayländer als «Vollgas-Head» mit «Motorsport-DNA». Ein Einzelkämpfer im Cockpit ist er aber bei weitem nicht. «Es ist immer Teamwork bei der Fia», sagte er. «Ohne die Mechaniker, ohne die Ingenieure, ohne Race Control und natürlich ohne meinen Beifahrer Richard könnte ich so einen Job auf der Rennstrecke gar nicht machen.»

Wie lange er noch als Safety-Car-Fahrer im Einsatz sein will? «Ich habe diese Frage schon in allen unterschiedlichen Formen für mich durchgespielt», sagte Mayländer. «Ich habe noch einen Vertrag für die Jahre 2025 und 2026 und ich weiß, dass ich auch darüber hinaus weitermachen könnte.»

Bernd Mayländer baut mittlerweile auch seinen eigenen Wein an. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Für Bernd Mayländer gehört der Nervenkitzel weiter dazu. Foto: Hasan Bratic/dpa