Österreich startet Abgabe von kostenlosen Selbsttests in Apotheken

In Österreich startet heute am 1. März die Abgabe von kostenlosen Corona-Selbsttests in Apotheken. Noch sind allerdings nicht genügend Tests für alle da.

01.03.2021 | Stand: 09:08 Uhr

In den Apotheken in Österreich gibt es ab heute kostenlose Corona-Selbsttests. Aktuell stehen Tests für 500.000 bis 600.000 Menschen zur Verfügung. Bis Mitte März sollen schon wesentlich mehr erhältlich sein, die Apotheken würden nach und nach beliefert, berichtete Thomas Veitschegger, Präsident der Apothekerkammer Oberösterreich, laut Nachrichtenagentur APA.

Veitschegger rief die Menschen dazu auf, nicht gleich am ersten Tag die Apotheken zu stürmen. In den kommenden Wochen stünden mehr und mehr Test-Kits zur Verfügung.

Am Nachmittag will die Regierung in Österreich bekanntgeben, ob es in der Alpenrepublik weitere Öffnungen geben wird. Im Raum stand zuletzt der Neustart der Gastronomie und Hotellerie noch vor Ostern. Allerdings hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag die Entwicklung bei der Zahl der Neuinfektionen als "besorgniserregende Trendwende" bezeichnet.

Infektionsgeschehen in Österreich verschlechtert sich wieder

In Österreich, das bereits seit mehreren Wochen nicht mehr im Lockdown ist, hatte sich das Infektionsgeschehen zuletzt wieder verschlechtert. „Haupttreiber dieser Steigerungen“ sei die „rasche Ausbreitung der stärker ansteckenden Mutationen in ganz Europa, auch in Österreich. In der Mehrzahl der österreichischen Bundesländer dominiert die britische Variante bereits“, so Anschober.