14 Kilogramm schwere Propangasflasche fängt in Grän Feuer

Bei Flämmarbeiten nahe einer Tankstelle in Grän hat eine Propangasflasche zu brennen begonnen. Wegen der Explosionsgefahr wurde die Gegend weiträumig gesperrt.

15.06.2022 | Stand: 22:53 Uhr

Bei Umbauarbeiten an einer Tankstelle in Grän ( Tirol) hat am Mittwoch eine Propangasflasche zu brennen begonnen. Wie die Polizei berichtet, fing die 14 Kilogramm schwere Flasche bei Flämmarbeiten Feuer. Aufgrund der Explosionsgefahr der Gasflasche wurde die Straße B199 durch den Ort weiträumig abgesichert und gesperrt.

Propangasflasche brennt: Feuerwehren Grän und Tannheim brachten das Feuer unter Kontrolle

Die Freiwilligen Feuerwehren Grän und Tannheim brachten das Feuer unter Kontrolle. Es bestand nach Angaben des Einsatzleiters keine Gefahr mehr. Am Mittwochnachmittag waren die Seestraße in Grän sowie die B199 wieder frei. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar.

Insgesamt waren die Feuerwehren Tannheim und Grän mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort.

