17-Jähriger ist stark betrunken und rast in vier Autos

Im Kleinwalsertal ist ein 17-Jähriger stark betrunken Auto gefahren, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Er raste in vier geparkte Autos.

30.05.2021 | Stand: 08:46 Uhr

In Mittelberg ( Kleinwalsertal) ist ein Jugendlicher am Samstag betrunken Auto gefahren und hat vier Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei berichtet, verlor der 17-Jährige die Kontrolle über sein Auto, weil er viel zu schnell fuhr, und raste in der Wildentalstraße in Mittelberg ungebremst in vier nebst der Gemeindestraße auf einem Privatparkplatz abgestellten Fahrzeuge. Einen Führerschein hat der Minderjährige nicht.

Durch den massiven Anprall und das Touchieren wurden die parkenden Fahrzeuge in- und gegeneinander und teils quer geschoben, ehe das Auto des Jugendlichen durch eine Frontalkollision mit einem der vier Fahrzeuge komplett zum Stillstand kam. Dabei lösten die Frontairbags aus.

Jugendlicher setzte selbstständig Notruf ab

Der Jugendliche setzte noch selbständig einen Notruf ab. Er machte einen freiwilligen Alkoholtest, wobei ihm die Durchführung eines solchen alles andere als leicht fiel, so die Polizei. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus nach Immenstadt gebracht. An drei Autos entstand Totalschaden.

