Tirol plant im ersten Halbjahr 2023 24 Tage Blockabfertigung

Weiter Blockabfertigung in Tirol: Das österreichische Bundesland will im ersten Halbjahr 2023 an 24 Tagen Lkw nur "dosiert" ins Land lassen.

16.08.2022 | Stand: 11:12 Uhr

Lkw-Fahrer auf dem Weg nach oder durch Tirol müssen auch im kommenden Jahr wieder mit langen Wartezeiten an der Grenze rechnen. Wie die Tiroler Landesregierung jetzt mitteilte, soll es allein im ersten Halbjahr 2023 auf der Inntalautobahn bei Kufstein-Nord 24 Tage Blockabfertigung geben. "Zusätzlich dazu können kurzfristige Blockabfertigungstage aufgrund von Wetter- und Naturereignissen, Unfällen oder dringend notwendigen Bauarbeiten angeordnet werden", so das Bundesland.

Mit den Blockabfertigungen vermeide man eine Überlastung der Straßen und sorge damit für Verkehrs- und Versorgungssicherheit, so Tirols Landeshauptmann Günther Platter. Man halte an der Blockabfertigung an der Inntalautobahn fest, weil sich diese "seit nunmehr viereinhalb Jahren bewährt" habe.

Tirol zufolge waren im Juli 2022 bereits sieben Prozent mehr Fahrzeuge auf der Brennerroute unterwegs als vor dem Corona-Einschränkungen im Juli 2019. Bei den Transit-LKW sei in den ersten sieben Monaten im Vergleich zu 2019 ebenfalls ein Plus von einem Prozent festgestellt worden. Das entspreche rund 15.000 Lastwagen.

An welchen Tagen im ersten Halbjahr 2023 Blockabfertigung in Kufstein geplant ist, zeigt der neue Dosierkalender des Landes Tirol.

Dieses Jahr 38 Tage Blockabfertigung an der Grenze zu Tirol

Dieses Jahr hat Tirol an 38 Tagen Blockabfertigungen am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden in Fahrtrichtung Süden vorgesehen, davon stehen jetzt noch 13 Tage an. Die nächste Blockabfertigung ist für den 4. Oktober 2022 geplant.

Bayern und Tirol streiten seit Jahren über die Maßnahme, bei der Tirol an bestimmten Tagen Lastwagen nur dosiert über die Grenze ins Land lässt. Die Folge sind regelmäßig lange Staus auf bayerischer Seite. Die Route von München durch Tirol über den Brenner ist ein Hauptweg Richtung Italien. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Verkehrsminister Christian Bernreiter wollen ein grundsätzliches Ende der Tiroler Blockabfertigungen erreichen und mahnten erst kürzlich eine Entscheidung auf EU-Ebene an.