39-Jähriger verliert Kontrolle über Auto: 63-Jähriger stirbt nach Unfall in Bludesch

Ein 63-Jähriger ist bei einem Unfall in Bludesch gestorben. Ein 39-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und krachte in den Wagen des Mannes.

26.12.2022 | Stand: 09:33 Uhr

In Bludesch ist ein 63-Jähriger nach einem Autounfall gestorben. Laut Polizei hatte ein 39-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in den Wagen des nun Verstorbenen gekracht.

Warum der Mann die Kontrolle verlor, ist noch unklar. Er hatte eine Verkehrsinsel überfahren und krachte frontal gegen die Fahrerseite des Autos 63-Jährigen. Dadurch erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 39-jährige Verursacher erlitt schwere Verletzungen und kam in das Krankenhaus nach Feldkirch. Die Ehefrau und Beifahrerin des Verstorbenen wurde ebenfalls schwer verletzt - der Rettungshubschrauber flog sie in das Klinikum nach Ravensburg. Die Straße zwischen Schlins und Bludenz war fast drei Stunden gesperrt.

