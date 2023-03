Ein 61 Jahre alter Skifahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem 13-Jährigen in einem Skigebiet im Salzburger Land ums Leben gekommen.

19.03.2023 | Stand: 16:11 Uhr

Der Renter aus Österreich war kurz vor der Talstation im Skigebiet von St. Johann Alpendorf an einer Pistenkreuzung mit dem jungen Franzosen zusammengestoßen, wie die österreichische Polizei am Sonntag mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 13-Jährige wurde nach der Kollision vom späten Samstagvormittag schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.