79-jähriger Deutscher stirbt beim Wandern in Tirol

Ein Wanderer ist in Defereggental in Tirol abgestürzt und ums Leben gekommen. Zuvor war seine Frau abgestürzt.

06.07.2021 | Stand: 21:23 Uhr

Nahe Sankt Jakob in Tirol ist am Dienstag ein Deutscher verunglückt. Wie die Tiroler Polizei berichtet, startete ein deutsches Ehepaar gegen 11 Uhr seine Wanderung im Defereggental von der Patscherhütte in Richtung Oberhausalm.

Der 79-jährige Ehemann ging dabei einige Meter hinter seiner 78-jährigen Ehefrau. Nach etwa 15 Minuten Wanderzeit entlang des Steiges rutschte die Frau aus eigenem Verschulden aus und stürzte.

Einen Absturz über das angrenzende, steil abfallende und teilweise felsdurchsetzte Gelände konnte sie verhindern, indem sie sich an einem Grasbüschel festhielt. Ihr Ehemann wollte ihr zu Hilfe kommen, rutschte dabei aber aus und stürzte etwa 30 bis 40 Meter über das steile Gelände ab.

Die 78-jährige rutschte daraufhin auf dem Gesäß zu ihrem verunglückten Ehemann hinunter, um diesem zu helfen. Ein Senner einer nahe gelegenen Alm bemerkte die Hilfeschreie der Frau und begab sich unverzüglich zur Unfallstelle. Anschließend eilte der Mann zu einer bewirtschafteten Hütte, von wo aus der Notruf abgesetzt wurde. Der Notarzt traf mit dem Hubschrauber ein, konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Der 79-Jährige wurde mit einem Polizeihubschrauber geborgen.