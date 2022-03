87-Jähriger Österreicher stürzt beim Spazierengehen in den Tod

Ein 87-Jähriger ist am Freitag in Österreich ums Leben gekommen. Er war beim Spazierengehen auf einem Wanderweg im Stubaital abgestürzt.

18.03.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Von einem teils schneebedeckten und vereisten Wanderweg ist am Freitag ein 87-jähriger Österreicher eine Böschung hinabgestürzt und ums Leben gekommen. Wie die österrechische Polizei mitteilt, brach der Mann am Freiagmorgen von seinem Wohnhaus in Neustift mit seinem Hund zu einem Spaziergang auf.

Sohn des Mannes entdeckte die Absturzstelle

Gegen 10.30 Uhr informierte eine Nachbarin den Sohn des Mannes, dass der Hund nahe der Siedlung an eine Stange angebunden war. Der Sohn ging unverzüglich dort hin und entdeckte Absturzspuren am Rand des Wanderwegs. Er informierte die Bergrettung, konnte aber selbst nicht die steile Böschung hinabsteigen.

Retter fanden den 87-Jährigen schließlich etwa 150 bis 200 Meter tiefer in einem Bachbett. Er war schwer verletzt und stark unterkühlt und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er kurz später.

Weiter Meldungen aus Österreich finden Sie hier.

Lesen Sie auch