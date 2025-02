Polizei stoppt Raser auf der Brenner-Autobahn - und kassiert sein Auto ein

Ein Raser ist der Polizei am Sonntag auf der Brenner-Autobahn A13 ins Netz gegangen. Wie die Polizei mitteilt, war der 53-Jährige gegen 9 Uhr mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner in Richtung Innsbruck offensichtlich zu schnell unterwegs.

Eine Streife nahm die Verfolgung auf, während der Raser sechs unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Strecke bis nach Innsbruck missachtete.

Raser auf der Brennerautobahn fährt über 70 Stundenkilometer zu schnell

Nach Polizeiangaben fuhr der 53-Jährige in einer Tempo-60-Zone ganze 73 Stundenkilometer zu schnell. Die Polizei stoppte den Wagen und nahm dem Fahrer den Führerschein ab. Zusätzlich musste er eine Strafe im vierstelligen Bereich zahlen, außerdem beschlagnahmte die Polizei das Auto.

Alle Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.