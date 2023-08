Aktuell keine Dreharbeiten beim Bergdoktor für Staffel 17

Halbzeit der Dreharbeiten zu Staffel 17 beim Bergdoktor am Wilden Kaiser. Das ist neu, das bleibt bei der ZDF-Serie mit Hans Sigl.

03.08.2023 | Stand: 14:02 Uhr

Sommerpause beim Bergdoktor. Schauspielerinnen und Schauspieler der jetzt schon legendären ZDF-Serie unterbrechen aktuell ihre Dreharbeiten zu Staffel 17. Weiter geht es für Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Co. erst wieder im September. Zeit für eine Bestandsaufnahme.

Gastrollen beim Bergdoktor verteilt

Vier Folgen sind seit Ende April aktuell gedreht. „Es gibt viele Neuigkeiten für alle Figuren", verspricht Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl in den Sozialen Medien. Vor Monaten hatte er angekündigt, dass es in der neuen Staffel "ein bisschen leichter werden" würde als in den oft düsteren Folgen der Staffel 16.

Die Hauptrollen beim Bergdoktor bleiben unverändert besetzt, dafür geben andere ein Gastspiel beim Quotengaranten des ZDF. Bestätigt ist, dass diese Schauspielerinnen und Schauspieler in Staffel 17 Gastrollen haben: Oona Devi Liebich, Lotta Herzog, Max Woelky, Mira Elisa Goeres, Jonas Kaufmann und Tom Böttcher.

Urlaub in Frankreich für Bergdoktor-Tochter

Ronja Forcher nutzt die Drehpause des Sommers auch für einen Urlaub in Frankreich. Fleißig französisch gelernt hat die Darstellerin von Bergdoktor-Tochter Lilli Gruber. An die vielen Fans der ZDF-Kultserie gerichtet, sagt die 27-Jährige: „Freut euch auf die neue Staffel und einen schönen Sommer“.

Im August 2022 hatte Ronja Forcher ihren langjährigen Partner Felix Briegel geheiratet. Die beiden gaben sich im "Goldenen Dachl" von Innsbruck das Ja-Wort.

Gastrollen beim Bergdoktor für Max Böttcher und Jonas Kaufmann

Die menschliche Marionette mimt Tom Böttcher (28) aus Hamburg auf TikTok und Instagram. In Folge drei der Bergdoktor-Staffel 17 hat der Wahl-Hamburger eine weniger humorvolle Rolle. TV-Zuschauer kennen Böttcher u.a. durch Rollen bei „In aller Freundschaft“ (ARD-Krankenhausserie, 2021), Bettys Diagnose (ZDF-Krankenhausserie, 2023) oder dem neuen Netflix-Film „Paradise“ (27. Juli 2023).

An Böttchers Seite agiert beim Bergdoktor der junge Jonas Kaufmann aus dem sauerländischen Attendorn (Nordrhein-Westfalen) - nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Tenor, dem 54-jährigen deutsch-österreichischen Opernsänger Jonas Kaufmann.

Oona Devi Liebich geht beim Bergdoktor in die Luft

Auf Instagram freute sich Kinderschauspielerin Lotta Herzog sehr über ihre Rolle beim Bergdoktor: "So tolle, positive Menschen! Was für eine Ehre mit euch drehen zu dürfen!"

Ihren Mut bewies Lotta Herzogs Filmmutter beim Bergdoktor, Oona Devi Liebich. Die 39-Jährige saß zum ersten Mal in einem Hubschrauber. "Ich war wahnsinnig aufgeregt und nervös", teilte die aus der ZDF-Serie "Tonio und Julia" bekannte Schauspielerin auf Instagram mit.

Max Woelky zum zweiten Mal als Schauspieler beim Bergdoktor

Sein Comeback beim Bergdoktor im Ellmau in Tirol gibt Max Woelky. Bekanntheit erreichte er mit der Serie "Hinter Gittern – Der Frauenknast". Mitgespielt hat Woelky 2020 auch in der ZDF-Serie Die Bergretter.

Beim Bergdoktor am Wilden Kaiser war der 38-Jährige aus Berlin vor elf Jahren in Staffel 5 bereits dabei.

Folge 4 der 17. Staffel vom Bergdoktor mit Mira Elisa Goeres

Mira Elisa Goeres spielt in Folge vier der 17. Staffel die Rolle der Jasmin Hübner. Die Regie dieser Folge übernimmt Sascha Thiel (Soko Wismar, Soko Köln). Thiel war auch Regisseur des Finales von Staffel 16 „Der Weg zurück“.

Die 31-jährige Berlinerin Goeres war im April 2023 zu sehen im Film „Dornröschen“ aus der ARD-Reihe „Praxis mit Meerblick“ oder in der Folge „Sehnsucht“ der ZDF-Krimiserie "Letzte Spur Berlin".

Wird Karin Bachmeier die neue Anne Meierling beim Bergdoktor?

Ein Wiedersehen gibt es mit Hilde Dalik. In der vergangenen Staffel 16 trat die 44-Jährige als Karin Bachmeier in das Leben des Bergdoktors. Es knisterte jedenfalls zwischen der attraktiven Karin und dem sympathischen Bergdoktor. Im Interview mit Bunte lobte die Österreicherin die Professionalität am Set und hatte auch für Schauspielkollege Hans Sigl nur positive Worte übrig.

Ob Karin Bachmeier die Neue an der Seite von Martin Gruber wird? Liebesgeflüster hatte es für den Bergdoktor zuletzt mit Anne Meierling (gespielt von Ines Lutz) gegeben. Die beiden wollten sogar heiraten, bevor Anne den Gruberhof (wahrscheinlich) für immer verließ.

Bergdoktor-Star Annika Ernst heiratet in Salzburg

(Privates) Glück in der Liebe hat Annika Ernst. Beim Bergdoktor spielt sie die Rolle der Chirurgin Dr. Johanna Rüdiger. Im Bezirkskrankenhaus in Schwaz in Tirol arbeitet die 41-Jährige Seite an Seite mit Dr. Alexander Kahnweiler (gespielt von Mark Keller). Von ihrem Drehort ist es eine knappe Stunde Fahrzeit mit dem Auto bis zu den besten Drehorten für einen Bergdoktor-Besuch im Sommer.

Jetzt heiratet Annika Ernst standesamtlich "nur mit Familie im Schloss Mirabell in Salzburg" ihren Partner Robert Wagner. Die beiden hatten sich im Corona-Lockdown kennengelernt. Einige Wochen soll dann ein größeres Fest für Freunde mit einer Trauungszeremonie auf einem Schiff in Berlin folgen.