Aloe Vera: Wie die Wüstenlilien auch am Bodensee gedeihen

Harald Köhlmeier baut Aloe-Vera-Pflanzen in Vorarlberg an und verarbeitet sie zu Kosmetikprodukten. Wie das trotz der Winterzeit funktioniert.

18.09.2023 | Stand: 19:54 Uhr

Wenn Harald Köhlmeier durch die Reihen seines offenen Gewächshauses spaziert und die Hand über die fleischigen Blätter jener Pflanze gleiten lässt, die sein Leben so sehr verändert hat, sieht er zufrieden aus. Oder ist es Neugier, die da in seinem von der Sonne verwöhnten Gesicht spielt? Ein bisschen wirkt die Stimmung des 51-Jährigen so, als entdecke da gerade einer eine neue Welt. Und zwar eine, mit der er noch vor wenigen Jahren nicht das Geringste zu tun hatte: die Welt der Wüstenpflanze Aloe Vera. In der Gemeinde Hard, die am Vorarlberger Ufer des Bodensees gelegen ist.

