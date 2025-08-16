Icon Menü
Schlimmer Alpin-Unfall in Münster (Tirol): E-Biker stürzt - schwer verletzt

Alpinunfall in Tirol

E-Biker verliert auf Schotter die Kontrolle - Wanderin findet ihn schwer verletzt

Ein 33-Jähriger verliert in alpinem Gelände in einer Kurve die Kontrolle über sein E-Bike. Er bleibt schwer verletzt liegen - bis eine Wanderin ihn findet.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Schlimmer Alpin-Unfall in Münster (Tirol) am Freitag: Ein E-Biker stürzt - und bleibt alleine schwer verletzt liegen.
    Schlimmer Alpin-Unfall in Münster (Tirol) am Freitag: Ein E-Biker stürzt - und bleibt alleine schwer verletzt liegen. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

    Schwerer E-Bike-Unfall in Münster (Tirol) am Freitag: Bei einem Sturz verletzt sich ein 33-Jähriger schwer. Nach Angaben der Polizei verlor der Mann auf einem Forstweg von der Bayreuther Hütte talwärts in Richtung Grünsbach in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrrad.

    Schlimmer Alpin-Unfall in Münster (Tirol): E-Biker schwer verletzt

    Er stürzte auf der Schotterstraße und blieb schwer verletzt liegen - bis eine Wanderin ihn fand. Sie leistete Erste Hilfe und wählte den Notruf.

    Die Einsatzkräfte des Notarzthubschraubers „Heli 4“ und der Bergrettung Kramsach versorgten den verletzten E-Biker und flogen ihn in die Klinik nach Innsbruck.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
