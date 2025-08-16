E-Biker verliert auf Schotter die Kontrolle - Wanderin findet ihn schwer verletzt

Schwerer E-Bike-Unfall in Münster (Tirol) am Freitag: Bei einem Sturz verletzt sich ein 33-Jähriger schwer. Nach Angaben der Polizei verlor der Mann auf einem Forstweg von der Bayreuther Hütte talwärts in Richtung Grünsbach in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrrad.

Schlimmer Alpin-Unfall in Münster (Tirol): E-Biker schwer verletzt

Er stürzte auf der Schotterstraße und blieb schwer verletzt liegen - bis eine Wanderin ihn fand. Sie leistete Erste Hilfe und wählte den Notruf.

Die Einsatzkräfte des Notarzthubschraubers „Heli 4“ und der Bergrettung Kramsach versorgten den verletzten E-Biker und flogen ihn in die Klinik nach Innsbruck.

