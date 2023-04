Zahl der tödlichen Alpinunfälle in Tirol und Vorarlberg im Jahr 2022 gestiegen

Die Zahl der Alpinunfälle in Österreich im Jahr 2022 ist gestiegen. Dabei starben auch wieder mehr Menschen als in den zwei Jahren zuvor. Tirol sticht hervor.

05.04.2023 | Stand: 16:03 Uhr

In Österreich hat es im Jahr 2022 wieder mehr Alpinunfälle gegeben. Insgesamt waren es laut des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit 8905 Unfälle. Der Mittelwert der vergangenen zehn Jahre liegt bei 7982. Und das obwohl oder vielleicht auch gerade weil der vergangene Winter ein recht schneearmer war.

Im Bundesländervergleich wird deutlich, dass das Bundesland Tirol im Jahr 2022 die mit Abstand meisten Alpintoten in Österreich zu beklagen hatte. 118 Menschen starben bei insgesamt 4053 Unfällen in den Bergen in Tirol. Im benachbarten Vorarlberg waren es 21 Tote aus insgesamt 1050 Unfällen in den Alpen. In ganz Österreich starben 2022 286 Menschen in den Bergen. Damit liegt die Zahl genau im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, ist jedoch wieder höher als noch in den Jahren 2020 (262) und 2021 (274).

Unfälle in den Bergen in Österreich - Unfallserie Ende Dezember

Eine ganze Unfallserie ereignete sich beispielsweise am Mittwoch, 28. Dezember 2022. Zwei Menschen kamen bei mehrere Skiunglücken in Tirol ums Leben und vier weitere wurden teils schwer verletzt.

Auch Anfang 2023 gab es bereits einige Tote in den österreichischen Bergen zu beklagen. Erneut hat es das Bundesland Tirol immer wieder hart getroffen. So auch im Februar als an einem Wochenende gleich mehrere Menschen durch Lawinenabgänge starben oder schwer verletzt wurden.