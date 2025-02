Schwerer Alpinunfall in Tirol Stundenlange Hilferufe: Schneeschuh-Wanderer stürzt am Dalfazkamm 40 Meter ab

Am Dalfazkamm, bei Eben am Achensee in Tirol, stürzt ein Schneeschuh-Wanderer ab und verletzt sich schwer. Erst nach Stunden hören Bergsportler seine Hilferufe.