Bergsteigerin verunglückt auf der Roten Flüh im Tannheimer Tal

Beim Abstieg von der Roten Flüh in Nesselwängle ist eine 47-jährige Wanderin abgestürzt. Sie wurde vom Hubschrauber in die Klinik nach Murnau geflogen.

08.06.2023 | Stand: 21:54 Uhr

Eine Bergsteigerin ist am Donnerstagnachmittag auf Roten Flüh in Nesselwängle im Tannheimer Tal verunglückt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, rutschte die 47-jährige Frau beim Abstieg vom Gipfel in Richtung Judenscharte aus und stürzte mehrere Meter über felsigen Gelände ab.

Bergunfall in Tirol: Wanderin stürzt an der Roten Flüh ab

Ihr Ehemann sowie weitere Zeugen beobachteten den Unfall, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Die Wanderin wurde mit Rückenverletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Murnau geflogen.

