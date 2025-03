Arbeiter stirbt im Brenner-Basistunnel - drei Unfälle in wenigen Tagen

Im derzeit im Bau befindlichen Brenner-Basistunnel ist es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Polizei in Tirol mitteilt, starb dabei ein Arbeiter. Nach ersten Informationen war der Mann mit Arbeiten im Erkundungsstollen der Tunnelbaustelle beschäftigt. Ein rückwärts fahrender Laster erfasste den Arbeiter und überrollte ihn. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Angehörigen werden nun von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Brenner-Basistunnel: Unfallserie mit drei Zwischenfällen

Laut ORF war der tödliche Unfall am Sonntag der traurige Höhepunkt einer Serie. Erst am Samstag hatte ein Arbeiter auf Tunnelbaustelle einen 37-jährigen Kollegen eingeklemmt zwischen zwei sogenannten Tübbig-Elemente gefunden. Ein Tübbig ist ein vorgefertigtes Betonsegment für die Versteifungen im Tunnelbau. Mit seinen schweren Kopfverletzungen kam der 37-Jährige in die Universitätsklinik nach Innsbruck.

Zuvor war am vergangenen Donnerstag laut ORF ein 33-Jähriger im Tunnel von einem Stein getroffen worden. Der rund 300 Kilo schwere Brocken traf den Mann am Oberkörper und am Kopf während er dabei war, Sprengleitungen miteinander zu verbinden. Der Arbeiter wurde umgehend von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Eine Interview-Anfrage des ORF zu den drei Unfällen blieb vorerst unbeantwortet. Der Sprecher der Brenner-Basistunnel-Projektgesellschaft äußerte sich aber kurz zum tödlichen Unfall am Sonntag. Man sei „tief betroffen“, das Mitgefühl gehöre der Familie und den Angehörigen.

Brenner-Basistunnel soll im Jahr 2032 eröffnet werden

Der Brenner-Basistunnel wird parallel zur bestehenden Brennerautobahn den Alpenhauptkamm unterqueren. Die Distanz zwischen Innsbruck und Franzensfeste beläuft sich auf 55 Kilometer. Erste Machbarkeitsstudien gehen auf das Jahr 1989 zurück. Der Baubeginn war im Jahr 2006, die Inbetriebnahme des Tunnels war im Jahr 2019 für 2028 geplant. Dieser Termin wurde aber im Mai 2021 nach hinten verschoben. Der Brenner-Basistunnel soll nun frühestens im Jahr 2032 eröffnet werden.

