Bei einem Arbeitsunfall ist ein Bauarbeiter in Dornbirn schwer verletzt worden. Der Rettungshubschrauber musste ihn ins Krankenhaus fliegen.

14.09.2023 | Stand: 22:07 Uhr

Ein Mann ist am Donnerstagmittag bei Montagearbeiten in Dornbirn schwer verletzt worden. Laut Polizei stürzte er von einem Holzbrett, das an der Fassade befestigt war, sechs bis sieben Meter in die Tiefe und schlug auf einen Holzboden auf.

Arbeiter in Dornbirn bei Unfall schwer verletzt

Vermutlich habe er das Gleichgewicht verloren, so die Polizei. Er musste von der Feuerwehr geborgen und mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden.