Zwei Männer verunglücken auf Baustellen in Ischgl und Innsbruck - schwer verletzt

Bei zwei Arbeitsunfällen in Ischgl und Innsbruck sind ein 49-Jähriger und ein 40-Jähriger verunglückt. Beide wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

23.05.2022 | Stand: 21:16 Uhr

Zwei Männer sind bei Arbeitsunfällen am Montag in Innsbruck und Ischgl schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 40-Jähriger mit Malerarbeiten an einer eingerüsteten Hausfassade in Innsbruck beschäftigt. Als er auf einer befestigten Leiter vom zweiten in das erste Stockwerk abstieg, rutschte der Mann von einer Sprosse. Dabei blieb er mit einem Arm an einer Sprosse hängen.

Arbeitsunfall in Ischgl: Mann stürzt von Holzleiter auf Betonboden

Er zog sich schwerde Verletzungen am Oberarm zu. Der 40-Jährige musste mit einer Drehleiter von der Berufsfeuerwehr Innsbruck aus dem Gerüst geborgen werden. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Auf einer Baustelle in Ischgl verlor ein 47-Jähriger am Montagvormittag auf einer Holzleiter das Gleichgewicht und stürzte auf den Betonboden. Dabei verletzte er sich schwer an den Beinen. Ein Hubschrauber brachte ihn in das Krankenhaus nach Zams.

