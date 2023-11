36-Jähriger fährt betrunken Lkw auf Brenner-Autobahn

Polizeikontrolle am Sonntag auf dem Brenner in Richtung Innsbruck. Ein Lkw-Fahrer sitzt betrunken hinterm Steuer auf der A13. Die Polizei handelt.

27.11.2023 | Stand: 07:45 Uhr

Es ist Sonntag, 26. November 2023. Gegen 15.55 Uhr kontrolliert die österreichische Polizei im Gemeindegebiet von Gries am Brenner in Tirol, auf der A13 Brennerautobahn in Fahrtrichtung Innsbruck einen Lkw. Hinter dem Steuer des polnisches Sattelzuges sitzt ein 36-jähriger Mann aus Moldawien.

Brenner-Autobahn: Radklammern an Lkw verhindern Weiterfahrt

Eine Alkoholkontrolle ergibt er einen Messwert von mehr als zwei Promille. Dem Fahrer wurde die Fahrerlaubnis vorläufig an Ort und Stelle entzogen. Die Weiterfahrt mit dem Lkw wurde durch Anbringen von Radklammern unterbunden. Außerdem wurde durch die Polizei eine vorläufige Sicherheitsleistung einbehalten.

Der Lkw-Fahrer wird nun wegen Missachtung des Lkw-Wochenendfahrverbotes und der schweren Alkoholisierung angezeigt.