Autokorso rollt durch Vorarlberg: Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen am Samstag

Autofahrer aufgepasst: Am Samstag kann es auf den Straßen zwischen Bürs und Bregenz (Vorarlberg) zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das ist der Grund.

11.02.2022 | Stand: 17:21 Uhr

Ein Autokorso auf Landstraßen durch Vorarlberg wird am Samstag, 12. Februar, vermutlich zu Verkehrsbehinderungen führen. Organisiert wird er von Gegnern der Coronapolitik in Österreich.

Autokorso startet am Samstag um 10 Uhr in Bürs

Der Korso soll um 10 Uhr in Bürs starten und um 13 Uhr in Bregenz enden. Von Bürs aus fährt der Korso durch Rankweil weiter nach Weiler und Götzis, auf der L203 um Hohenems herum, weiter Richtung Dornbirn auf der L190.

Über Lustenau auf der Rheinstraße nach Bregenz

In Folge führt die Route durch Lustenau und auf der Rheinstraße nach Bregenz. Die Polizei rät, diese Route zu meiden. Zudem ist in der Bregenzer Innenstadt am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr eine Demonstration geplant.

Lesen Sie auch: Skifahrer fährt Mann im Kleinwalsertal von hinten über den Haufen