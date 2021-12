Auto kippt nach Kollision mit Randstein um - 28-Jähriger verletzt

Ein 28-Jähriger wird bei einem Unfall in Jenbach in Österreich verletzt. Sein Auto war beim Abbiegen gegen den Randstein geraten und umgekippt.

26.12.2021 | Stand: 07:24 Uhr

Bei einem Autounfall in Jenbach in Österreich ist in der Nacht auf Sonntag ein 28-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Wagen gegen 2 Uhr auf der Achenseestraße in nördliche Richtung und bog dann in die Tratzbergstraße in Jenbach ein. Dabei kollidierte der Pkw mit einem Randstein am linken Fahrbahnrand. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen.

Das Auto kippte nach Polizeiangaben um und kaum auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 28-Jährige wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest zeigte laut Polizei ein positives Ergebnis. Am Auto entstand ein schwerer Schaden.

Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein ab.

