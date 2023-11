Maskierter Räuber überfällt Bank - Polizei fahndet mit diesen Fotos nach ihm

Ein Maskierter überfällt am Dienstagvormittag eine Bank am unteren Stadtplatz von Kufstein (Tirol). Der Täter flüchtet zu Fuß - die Polizei fahndet nach ihm.

28.11.2023 | Stand: 11:55 Uhr

Ein Räuber hat am Dienstagvormittag eine Bank in Kufstein ( Tirol) überfallen. Der maskierte Täter betrat laut Polizei gegen 9.45 Uhr den Eingang des Bankinstituts am unteren Stadtplatz. Er war mit einer Schusswaffe bewaffnet und flüchtete nach dem Überfall zu Fuß.

Bank in Kufstein überfallen: Laut Polizei niemand verletzt

Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde dabei niemand verletzt. Die Beamten fahnden aktuell mit zahlreichen Streifen nach dem Bankräuber. Ein Zeuge gab gegenüber der Polizei an, dass er beobachtet habe, wie der Bankräuber in Richtung Inn geflohen ist.

Der maskierte Räuber trug demnach eine grün-beige gestreifte Wolljacke und eine dunkle Hose. Weitere Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in Tirol unter Telefon +43(0)59133/703333 entgegen.

