In Innsbruck ist eine 46-jährige Frau von einem 17 Meter hohen Baum am Kopf getroffen worden. Sie wurde schwer verletzt. Ihr Sohn spazierte neben ihr.

22.03.2021 | Stand: 21:38 Uhr

Am Montag stürzte aus unbekannter Ursache ein 17 Meter hoher Baum in Innsbruck um und traf eine Spaziergängerin am Kopf. Die Frau ging auf dem Gehsteig - ihr siebenjähriger Sohn neben ihr.

Baum fällt einfach um - Ursache unklar

Durch den Aufprall erlitt die 46-Jährige schwere Kopfverletzungen, der Bub nur leichte Abschürfungen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat einen Sachverständigen zur Begutachtung des Baumes bestellt.