Nach einem Lawinenabgang in Hittisau suchten Rettungskräfte nach möglichen Verschütteten. Schnee landete auch auf der Landstraße.

11.12.2021 | Stand: 10:10 Uhr

Gestern Abend löste sich an einem steilen Gelände neben der L5 in Hittisau ein Schneebrett. Dabei, so die Polizei, landete auch eine geringe Schneemenge auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Balderschwang. Lesen Sie auch: Immer mehr Neuschnee: Große Lawinengefahr im Allgäu

Die Beamten sperrten die Straße und die Bergrettung Hittisau-Sibratsgfäll suchte mit Lawinensonden nach möglichen Verschütteten. Über 30 Rettungskräfte waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

