Bergrettung 60-Meter-Lawine geht in Damüls auf Skiroute ab - Retter suchen mögliche Opfer

In Damüls (Vorarlberg) geht am Freitag eine Lawine auf eine Skiroute ab. Es folgt ein Großeinsatz für die Retter, denn eine Skispur führt in den Lawinenkegel.