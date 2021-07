Stein trifft 19-jährigen Kletterer am Kopf - schwer verletzt

Am Berg Hochnissl in Karwendel trifft ein Stein einen 19-Jährigen am Kopf. Der junge Kletterer wird schwer verletzt.

04.07.2021 | Stand: 18:10 Uhr

Ein faustgroßer Stein hat einen 19-Jährigen am Berg Hochnissl am Kopf getroffen, wodurch der junge Mann schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, stiegen am Sonntagvormittag ein 19-Jähriger und sein 27-jähriger Kletterpartner über eine Schotterrrinne unterhalb des Hochnissl zum Einstieg der Nordwand, um anschließend auf den Gipfel zu klettern.

Stein triff 19-Jährigen am Kopf

Noch am Zustieg löste sich ein Stein oberhalb und fiel in die Schotterrinne. Dort wurde der 19-Jährige am Kopf getroffen und dabei schwer verletzt. Die Bergrettung Schwaz barg den jungen Mann und er wurde mit dem Notarzthubschrauber Heli4 in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen.

