Wanderin entdeckt Leiche an der Heiterwand in den Lechtaler Alpen

Eine Wanderin hat eine Leiche in den Lechtaler Alpen bei Tarrenz (Bezirk Imst in Tirol) entdeckt. Die Frau war am Sonntag, 10.8.2025, mit einer Gruppe auf dem sogenannten E4-Wanderweg unterwegs.

Die Gruppe wanderte nach Angaben der Tiroler Polizei am Sonntagvormittag, 10.8.2025, auf dem E4-Wanderweg von der Anhalter Hütte in Richtung Osten über das Hinterbergjoch in Tarrenz in den Lechtaler Alpen.

Frau findet Leiche am Hinterbergjoch in den Lechtaler Alpen

Die Frau fand laut Polizei etwa 400 Meter nach dem Hinterbergjoch unterhalb der Nordseite der Heiterwand in der Nähe des Wandfußes mehrere Ausrüstungsgegenstände.

Die Frau verließ daraufhin den Wanderweg und ging zu den Gegenständen, die sie von der Ferne aus gesehen hatte. In diesem Bereich fand die Wanderin zudem eine Leiche.

Wer ist die tote Person, die an der Nordseite der Heiterwand gefunden wurde?

Nach dem schrecklichen Fund rief die Frau sofort die Polizei. Mehrere Alpinpolizisten bargen die Leiche mithilfe eines Taus, das am Polizeihubschrauber „Libelle“ befestigt war auf einer Höhe von etwa 2050 Metern an der Nordseite der Heiterwand.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, gibt es nun weitere Erkenntnisse zu der Toten. Bei der Verunfallten handelt es sich um eine 38 Jahre alte Frau aus Deutschland. Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppe konnten zudem anhand ausgebrochener Felsen die mutmaßliche Absturzstelle lokalisieren. Diese befindet sich am Heiterwandgrat auf einer Höhe von 2450 Metern.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at